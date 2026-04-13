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¿LLEGA O NO LLEGA AL MUNDIAL?

Preocupación total en la Selección Argentina: se confirmó la lesión del "Cuti" Romero a dos meses del Mundial

El defensor del Tottenham sufrió una lesión en la previa de la Copa del Mundo. En la Selección Argentina se encendieron las alarmas: ¿llega o no para jugar el próximo Mundial?

Preocupación total en la Selección Argentina: se confirmó la lesión del Cuti Romero a dos meses del Mundial

La lesión de Cristian Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina a poco más de dos meses del Mundial. El defensor tuvo que ser reemplazado en el partido entre Tottenham y Sunderland por la Premier League, y en las últimas horas se confirmó el diagnóstico que preocupa al cuerpo técnico.

Leé también El Cuti Romero fue figura y el Tottenham salió campeón de la Europa League frente al Manchester United
El Cuti Romero fue el MVP del partido. (Foto: redes sociales).
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Qué lesión sufrió Cuti Romero y cuánto tiempo estará afuera

Según las primeras informaciones, el central argentino padece una lesión en el ligamento colateral, lo que lo dejaría fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas. Si bien el plazo genera incertidumbre, también abre una pequeña ventana de optimismo: podría llegar al Mundial, aunque “con lo justo”.

Los estudios realizados descartaron una lesión de mayor gravedad, algo que llevó tranquilidad dentro de un panorama que, de todas maneras, sigue siendo delicado para Lionel Scaloni y su planificación.

Cómo fue la jugada que generó la preocupación

El episodio ocurrió durante el encuentro entre Tottenham y Sunderland, cuando Romero protagonizó un choque accidental con su propio arquero. En principio, la acción pareció parte del juego, pero rápidamente se encendieron las alarmas.

El defensor se tomó la rodilla derecha con evidentes gestos de dolor y mostró signos de inestabilidad, lo que obligó a su salida inmediata del campo de juego. La imagen fue impactante: abandonó la cancha entre lágrimas, reflejando la magnitud de la molestia.

Horas más tarde, comenzó a circular en redes sociales un video que incrementó la preocupación. En la grabación, captada con zoom sobre el momento exacto, se observa cómo su pierna se flexiona de manera antinatural, llevando los ligamentos a un punto de máxima exigencia.

¿El "Cuti" Romero llega al Mundial con la Selección Argentina?

El panorama es incierto. Si se cumplen los tiempos estimados de recuperación, Romero podría estar disponible, aunque sin margen de error en su rehabilitación. La evolución en las próximas semanas será clave para determinar si puede llegar en condiciones óptimas.

Mientras tanto, en la Selección siguen de cerca cada avance médico. La preocupación es lógica: se trata de una pieza clave en la defensa campeona del mundo, cuya presencia resulta fundamental de cara a la próxima Copa del Mundo.

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