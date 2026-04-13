Preocupación total en la Selección Argentina: se confirmó la lesión del "Cuti" Romero a dos meses del Mundial

El defensor se tomó la rodilla derecha con evidentes gestos de dolor y mostró signos de inestabilidad, lo que obligó a su salida inmediata del campo de juego. La imagen fue impactante: abandonó la cancha entre lágrimas, reflejando la magnitud de la molestia.

Horas más tarde, comenzó a circular en redes sociales un video que incrementó la preocupación. En la grabación, captada con zoom sobre el momento exacto, se observa cómo su pierna se flexiona de manera antinatural, llevando los ligamentos a un punto de máxima exigencia.

¿El "Cuti" Romero llega al Mundial con la Selección Argentina?

El panorama es incierto. Si se cumplen los tiempos estimados de recuperación, Romero podría estar disponible, aunque sin margen de error en su rehabilitación. La evolución en las próximas semanas será clave para determinar si puede llegar en condiciones óptimas.

Mientras tanto, en la Selección siguen de cerca cada avance médico. La preocupación es lógica: se trata de una pieza clave en la defensa campeona del mundo, cuya presencia resulta fundamental de cara a la próxima Copa del Mundo.