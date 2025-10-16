Escándalo: detuvieron al basquetbolista argentino Luca Vildoza y a su esposa por agredir a una enfermera

image

¿Qué dijo el club Virtus Bologna tras el incidente?

El club italiano publicó un comunicado oficial para aclarar su postura. Allí describió que, “de camino a casa tras el partido en el PalaDozza”, el jugador y su esposa “creyéndose víctimas de una conducta ilícita” se enfrentaron con un profesional sanitario de la Cruz Roja Italiana. Según el texto, el personal médico pidió asistencia policial, se identificó a los involucrados y se les aplicaron medidas legales.

El comunicado agrega que la Fiscalía de Bolonia, a cargo del Dr. Flavio Lazzarini, dispuso un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, por lo que se canceló la audiencia sumaria que estaba prevista para el mediodía. La entidad expresó su “plena confianza en el resultado de las investigaciones”, que continuarán en los próximos días.

La noticia generó fuerte repercusión no solo por la gravedad del hecho, sino también por el perfil del protagonista. Luca Vildoza, de 28 años, es considerado uno de los bases argentinos más destacados de los últimos tiempos. Tras brillar en Europa, en 2021 firmó un contrato con los New York Knicks por 13,6 millones de dólares, aunque fue cortado meses después sin debutar en la NBA. Esta temporada se incorporó al Virtus Bologna, donde comparte plantel con figuras de elite.

Por ahora, no se conocieron declaraciones públicas del jugador ni de su esposa. El caso sigue en investigación y podría derivar en sanciones deportivas o legales según lo determine la justicia italiana.