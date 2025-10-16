En vivo Radio La Red
Deportes
Luca Vildoza
Italia
BOMBAZO

Escándalo: detuvieron al basquetbolista argentino Luca Vildoza y a su esposa por agredir a una enfermera

El base argentino del Virtus Bologna y su esposa Milica fueron arrestados luego de un altercado con una trabajadora de la Cruz Roja. Los detalles del violento hecho.

Luca Vildoza y su esposa Milica

El escándalo sacudió a la Euroliga y rápidamente escaló a los principales portales de Europa. El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa Milica, jugadora profesional de vóley, fueron detenidos en Italia acusados de agredir a una enfermera de la Cruz Roja. El episodio ocurrió en la ciudad de Bologna, pocas horas después de la victoria del Virtus Bologna ante el AS Monaco, en el estadio PalaDozza.

De acuerdo con medios italianos y españoles, el conflicto comenzó cuando la pareja se retiraba en auto del estadio y se encontró con un operativo sanitario que obstruía la via Calori. Apurado por salir de la zona, Vildoza habría tocado repetidamente la bocina y hecho señas con las luces del vehículo para que despejaran el camino. El personal de la Cruz Roja, ocupado en sus tareas, no respondió a la exigencia del jugador y continuó trabajando.

La tensión escaló algunas cuadras más adelante, cuando ambos vehículos volvieron a cruzarse. Testigos citados por los medios aseguraron que Vildoza realizó una maniobra brusca, frenó frente al vehículo sanitario y descendió del auto. Allí se produjo el momento más grave: el argentino habría tomado del cuello a una enfermera de 55 años, mientras su esposa le tiraba del pelo.

La situación derivó en la inmediata intervención de la policía. Vildoza y su pareja fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial, donde pasaron la noche. Horas más tarde, el caso cobró estado público a través del periodista italiano Alessandro Maggi, quien confirmó la liberación de ambos durante la mañana del día siguiente.

image

¿Qué dijo el club Virtus Bologna tras el incidente?

El club italiano publicó un comunicado oficial para aclarar su postura. Allí describió que, “de camino a casa tras el partido en el PalaDozza”, el jugador y su esposa “creyéndose víctimas de una conducta ilícita” se enfrentaron con un profesional sanitario de la Cruz Roja Italiana. Según el texto, el personal médico pidió asistencia policial, se identificó a los involucrados y se les aplicaron medidas legales.

El comunicado agrega que la Fiscalía de Bolonia, a cargo del Dr. Flavio Lazzarini, dispuso un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, por lo que se canceló la audiencia sumaria que estaba prevista para el mediodía. La entidad expresó su “plena confianza en el resultado de las investigaciones”, que continuarán en los próximos días.

La noticia generó fuerte repercusión no solo por la gravedad del hecho, sino también por el perfil del protagonista. Luca Vildoza, de 28 años, es considerado uno de los bases argentinos más destacados de los últimos tiempos. Tras brillar en Europa, en 2021 firmó un contrato con los New York Knicks por 13,6 millones de dólares, aunque fue cortado meses después sin debutar en la NBA. Esta temporada se incorporó al Virtus Bologna, donde comparte plantel con figuras de elite.

Por ahora, no se conocieron declaraciones públicas del jugador ni de su esposa. El caso sigue en investigación y podría derivar en sanciones deportivas o legales según lo determine la justicia italiana.

