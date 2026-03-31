Franco Colapinto correrá en Buenos Aires: cómo será la exhibición y cuándo saldrán a la venta las entradas

Cómo será el evento y qué experiencias habrá para los fanáticos

La propuesta incluirá distintas opciones para el público. Habrá sectores gratuitos a lo largo del circuito, pero también espacios exclusivos pagos con mejores ubicaciones.

Entre ellos, se destacan las tribunas (Grandstands), una Fan Zone con simuladores y activaciones, y el sector Hospitality, que ofrecerá Garage Tours con acceso a los boxes y al trabajo de los mecánicos.

Además, el espectáculo no será una única pasada: Colapinto realizará varias salidas a pista con maniobras exhibición, como aceleraciones y trompos, replicando el formato de los grandes eventos urbanos de la Fórmula 1.

El propio piloto expresó su emoción ante este desafío: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, aseguró, destacando el vínculo con el público argentino.

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El boceto del recorrido para la exhibición de Colapinto que anticipó Carburando.

Cuándo salen a la venta las entradas y qué se sabe hasta ahora

Por el momento, no se informaron los valores de las entradas, aunque sí se confirmaron algunos detalles clave del proceso de venta. Se espera que haya al menos 10 mil tickets disponibles para los sectores pagos, además del acceso libre en distintas zonas del circuito.

La preventa exclusiva comenzará el 6 de abril a las 16:00, con la posibilidad de adquirir entradas en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mercado Pago. En tanto, la venta general se habilitará el 7 de abril a la misma hora, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo ese beneficio.

También habrá opciones premium como Hospitality y Garage Tours, con consultas a través de Bigbox Argentina, mientras que la comercialización se realizará mediante la plataforma oficial.

La última vez que un Fórmula 1 giró en Buenos Aires fue en 2011, cuando Daniel Ricciardo protagonizó una exhibición con Red Bull. Ahora, 14 años después, el automovilismo argentino volverá a vivir una jornada histórica, con Colapinto como gran protagonista y miles de fanáticos como testigos.