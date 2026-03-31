Franco Colapinto correrá en Buenos Aires: cómo será la exhibición y cuándo saldrán a la venta las entradas
El piloto argentino Franco Colapinto encabezará un evento sin precedentes en la Ciudad: manejará un monoplaza de BWT Alpine Formula One Team en un circuito callejero armado especialmente para el 26 de abril.
Franco Colapinto vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera: manejará un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. El evento se realizará el domingo 26 de abril, en el marco del road show que traerá nuevamente a la máxima categoría al país tras más de una década.
La exhibición será posible gracias al parate en el calendario de la Fórmula 1, generado por la cancelación de las carreras en Medio Oriente. Ese contexto abrió una ventana para que Alpine organizara el evento, que tendrá lugar en el barrio de Palermo y convertirá a la ciudad en un circuito callejero por un día.
El argentino se subirá a un Lotus E20, modelo impulsado por un motor Renault V8 y adaptado con la estética actual del equipo. Según el reglamento de la FIA, no se pueden utilizar autos actuales fuera de competencia, por lo que este tipo de vehículos históricos son los elegidos para exhibiciones.
El trazado abarcará sectores de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, con un recorrido cercano a los 2 kilómetros, donde se realizarán dos show runs oficiales como punto central de la jornada.
Cómo será el evento y qué experiencias habrá para los fanáticos
La propuesta incluirá distintas opciones para el público. Habrá sectores gratuitos a lo largo del circuito, pero también espacios exclusivos pagos con mejores ubicaciones.
Entre ellos, se destacan las tribunas (Grandstands), una Fan Zone con simuladores y activaciones, y el sector Hospitality, que ofrecerá Garage Tours con acceso a los boxes y al trabajo de los mecánicos.
Además, el espectáculo no será una única pasada: Colapinto realizará varias salidas a pista con maniobras exhibición, como aceleraciones y trompos, replicando el formato de los grandes eventos urbanos de la Fórmula 1.
El propio piloto expresó su emoción ante este desafío: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, aseguró, destacando el vínculo con el público argentino.
El boceto del recorrido para la exhibición de Colapinto que anticipó Carburando.
Cuándo salen a la venta las entradas y qué se sabe hasta ahora
Por el momento, no se informaron los valores de las entradas, aunque sí se confirmaron algunos detalles clave del proceso de venta. Se espera que haya al menos 10 mil tickets disponibles para los sectores pagos, además del acceso libre en distintas zonas del circuito.
La preventa exclusiva comenzará el 6 de abril a las 16:00, con la posibilidad de adquirir entradas en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mercado Pago. En tanto, la venta general se habilitará el 7 de abril a la misma hora, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo ese beneficio.
También habrá opciones premium como Hospitality y Garage Tours, con consultas a través de Bigbox Argentina, mientras que la comercialización se realizará mediante la plataforma oficial.
La última vez que un Fórmula 1 giró en Buenos Aires fue en 2011, cuando Daniel Ricciardo protagonizó una exhibición con Red Bull. Ahora, 14 años después, el automovilismo argentino volverá a vivir una jornada histórica, con Colapinto como gran protagonista y miles de fanáticos como testigos.