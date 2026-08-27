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Mario Pergolini reveló qué le reclamó a su hija Valentina después de su presentación en Popstars

El conductor de Otro día perdido reaccionó al enterarse de la participación de Valentina en Popstars y no dudó en pasarle factura al aire. Aquí, el video de la ácida chicana de Mario Pergolini a su hija.

27 ago 2026, 11:37
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Mario Pergolini reveló qué le reclamó a su hija Valentina después de su presentación en Popstars

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La aparición de Valentina Pergolini en el casting de Popstars (Telefe) generó una inesperada sorpresa para Mario Pergolini, quien se enteró de la participación de su hija cuando las imágenes de su audición se vieron al aire durante el debut del programa el lunes pasado. Así, este miércoles por la noche el conductor habló por primera vez sobre la decisión de la joven y, fiel a su particular sentido del humor, reveló el reclamo que le hizo por no haberle contado previamente.

Durante la emisión de Otro día perdido (El Trece), Pergolini compartió detalles de la situación mientras mantenía una charla con Evelyn Botto y Agustín “Soy Rada” Aristarán. En ese contexto, el conductor se refirió a la inesperada exposición que tuvo su hija menor y aprovechó para contar cómo tomó conocimiento de su incursión en el reality musical.

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Valentina, hija de Mario Pergolini y Dolores Galán, tiene 20 años y fue una de las jóvenes que consiguió avanzar hasta la instancia presencial del casting de Popstars, luego de atravesar previamente una primera etapa virtual. En el programa conducido por Nico Vázquez, la joven apareció identificada con el número 2274 y se animó a mostrar su talento frente a los coaches.

Para ese momento de la audición, Valentina contó con apenas 30 segundos para demostrar sus condiciones artísticas. La elección fue Baby One More Time, uno de los grandes clásicos de Britney Spears, que interpretó a capela. Su performance logró convencer al jurado y le permitió superar ese primer filtro para continuar dentro de la competencia.

Como era de suponer, la noticia no pasó inadvertida para su padre. Al referirse al tema en Otro día perdido, Mario Pergolini apeló a la ironía para describir la situación y dejó en claro que no esperaba encontrarse con su hija formando parte de un reality.

Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta, expresó el conductor, con humor, al hablar sobre la decisión que había tomado Valentina.

Pero hubo un detalle que particularmente sorprendió al conductor: su hija había decidido presentarse al casting sin comentárselo antes. Por ese motivo, una vez que descubrió lo ocurrido, decidió hacerle un reclamo por no haberlo puesto al tanto de sus intenciones. Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?, disparó picante mirando a cámara y revelando cuál fue el planteo que le hizo a la joven.

La confesión provocó las risas de quienes se encontraban junto al conductor en el estudio. Sin embargo, Mario Pergolini todavía tenía una última ocurrencia para referirse a la inesperada situación y cerrar el relato con su habitual cuota de sarcasmo.¡En otro canal!, remató entre risas, en alusión a que Valentina Pergolini eligió Popstars, una producción de Telefe, para intentar avanzar en su camino dentro del reality musical.

Cómo fue la presentación de la hija de Mario Pergolini en Popstars

Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini, sorprendió este lunes al presentarse como una participante más en el casting de Popstars, durante el estreno de la nueva temporada del reality de Telefe.

La joven, de 20 años, llegó a la instancia presencial en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, con el número 2274, luego de superar el proceso de selección virtual. Allí, frente a los coaches, tuvo apenas 30 segundos para demostrar su talento y eligió interpretar a capela el clásico “Baby One More Time”, de Britney Spears.

Antes de su audición, Valentina contó cómo estaba viviendo el momento: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”.

Finalmente, Nico Vázquez anunció los números de las participantes que avanzaban y el 2274 estuvo entre los seleccionados. Así, Valentina logró superar el primer corte y continuar en competencia.

     

 

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