Mario Pergolini reveló qué le reclamó a su hija Valentina después de su presentación en Popstars

Como era de suponer, la noticia no pasó inadvertida para su padre. Al referirse al tema en Otro día perdido, Mario Pergolini apeló a la ironía para describir la situación y dejó en claro que no esperaba encontrarse con su hija formando parte de un reality.

“Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta”, expresó el conductor, con humor, al hablar sobre la decisión que había tomado Valentina.

Pero hubo un detalle que particularmente sorprendió al conductor: su hija había decidido presentarse al casting sin comentárselo antes. Por ese motivo, una vez que descubrió lo ocurrido, decidió hacerle un reclamo por no haberlo puesto al tanto de sus intenciones. “Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, disparó picante mirando a cámara y revelando cuál fue el planteo que le hizo a la joven.

La confesión provocó las risas de quienes se encontraban junto al conductor en el estudio. Sin embargo, Mario Pergolini todavía tenía una última ocurrencia para referirse a la inesperada situación y cerrar el relato con su habitual cuota de sarcasmo. “¡En otro canal!”, remató entre risas, en alusión a que Valentina Pergolini eligió Popstars, una producción de Telefe, para intentar avanzar en su camino dentro del reality musical.

Cómo fue la presentación de la hija de Mario Pergolini en Popstars

Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini, sorprendió este lunes al presentarse como una participante más en el casting de Popstars, durante el estreno de la nueva temporada del reality de Telefe.

La joven, de 20 años, llegó a la instancia presencial en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, con el número 2274, luego de superar el proceso de selección virtual. Allí, frente a los coaches, tuvo apenas 30 segundos para demostrar su talento y eligió interpretar a capela el clásico “Baby One More Time”, de Britney Spears.

Antes de su audición, Valentina contó cómo estaba viviendo el momento: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”.

Finalmente, Nico Vázquez anunció los números de las participantes que avanzaban y el 2274 estuvo entre los seleccionados. Así, Valentina logró superar el primer corte y continuar en competencia.