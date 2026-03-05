La reacción de Wanda Nara tras filtrarse la supuesta fecha de boda de Mauro Icardi y la China Suárez

Pero eso no fue todo. Méndez también deslizó cuál sería la posible ventana temporal para que la pareja formalice su vínculo. “Entre octubre y diciembre de este año darían el sí”, aseguró, reforzando así las versiones que circulaban sobre una eventual boda entre Icardi y Suárez.

Y como no podía ser de otra manera, mientras esa información comenzaba a circular con fuerza en los medios y las redes, Wanda Nara también realizaba su propio movimiento digital. La empresaria publicó en su cuenta un mensaje dedicado a su hija menor, quien estaba por emprender una actividad especial organizada por su colegio.

“Feliz viaje. Se fueron todos mis cachorros con el colegio, super felices de compartir esta experiencia con sus mejores amigos. Con mucha ilusión, compramos y organizamos linternas, bolsas de dormir, y tantas cosas más”, escribió sutil y estratégicamente.

Si bien a simple vista el posteo parecería ser apenas un tierno mensaje de madre, para muchos usuarios esconde una indirecta dirigida a Icardi, a quien Wanda acusó en más de una oportunidad de no involucrarse en cuestiones vinculadas a sus hijas, así como le viene reclamando el pago de la cuota alimentaria de Francesca e Isabella.

De esta manera, la mediática volvió a remarcar, al menos desde su relato público, que es ella quien se ocupa de cada detalle en la vida de las menores, acompañando sus actividades y conteniendo sus emociones. Claro que, como suele suceder en esta historia llena de capítulos cruzados, la verdadera dinámica de la familia solo la conocen quienes forman parte de ella.

IG Wanda Nara tras conocerse la posible fecha de casamiento de Icardi y la China

Cómo se supo la posible fecha de casamiento de Mauro Icardi con la China Suárez

Una revelación inesperada sacudió el aire de La Mañana con Moria (El Trece) este jueves. En pleno programa, el periodista Gustavo Méndez sorprendió al dar a conocer información que podría anticipar uno de los casamientos más comentados del mundo del espectáculo: el de Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez.

Todo comenzó cuando en la mesa del ciclo se hablaba del reciente compromiso de Wanda Nara con Martín Migueles. A partir de ese tema, el panelista aprovechó para sumar un dato que, según aseguró, ya circula en el entorno del futbolista. La conversación rápidamente viró hacia la situación sentimental de Icardi y la actriz, y allí llegó el momento de la primicia.

Con cierto aire de misterio, Méndez tomó la palabra y dejó a todos atentos a lo que vendría. “Ahí entro yo a explicar por qué. Es porque tenemos fecha. Tenemos fecha”, afirmó, generando expectativa en el estudio.

Luego fue más preciso y explicó cuál sería el momento clave que habilitaría el paso siguiente en la relación. “El jueves de la semana que viene a las 0 horas de Italia, Mauro Icardi, legalmente divorciado, se puede casar con María Eugenia China Suárez Riveiro. Preparen el arroz”, lanzó el periodista, en tono de anuncio.

Se viene el casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez - captura La mañana con Moria

La frase generó una inmediata reacción en Moria Casán, conductora del ciclo, que fiel a su estilo no dejó pasar la oportunidad para sumar una cuota de ironía al debate. Con picardía, la diva retrucó: “Si es a las 0, entonces a las 0 menos 1 minuto se está casando Wanda. Te lo firmo ahora. Quiere ganarle”, comentó entre risas, alimentando el clima de especulación.

Pero Méndez todavía tenía más detalles para compartir. Según explicó al aire, el trámite de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara estaría cerca de resolverse, lo que abriría formalmente la puerta a un nuevo matrimonio para el delantero.

“Entre el 16 y el 20 de marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi para poder casarse”, precisó el panelista, dejando en claro que ese sería el paso legal necesario antes de cualquier boda.

Finalmente, también se refirió al posible escenario del enlace y al período en el que podría concretarse. “Se casarían entre octubre y diciembre de este año. ¿Dónde? En el Lago de Como en Italia”, concluyó, dejando instalada la versión que ya promete generar repercusión en el mundo del espectáculo.