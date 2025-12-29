El gesto de Dalma y Gianinna Maradona tras la confirmación del procesamiento de Matías Morla

La actriz fue tajante al explicar el eje del conflicto: “Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer, y todavía seguimos batallando esta situación insólita”, lanzó. Y apuntó directamente contra Morla: “El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca”.

Dalma también se refirió al costado más doloroso del conflicto, el familiar. “No queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les dé plata a ellos, con algo que no represente a mi papá”, sostuvo. Y agregó con crudeza: “A nosotras nos duele tener a nuestras tías del otro lado, no nos da lo mismo. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida”.

La confirmación del procesamiento no solo representa un avance clave en la causa por la marca Maradona, sino que volvió a exponer el fuerte impacto emocional que cada fallo tiene en Dalma y Gianinna. Una habla, la otra escribe en silencio, pero ambas dejan claro que la pelea por el legado de Diego sigue abierta y más vigente que nunca.

Quién es el nuevo novio de Gianinna Maradona

Luego de su separación de Daniel Osvaldo, Gianinna Maradona volvió a apostar al amor y fue vinculada sentimentalmente con Juanchi Moles, un productor musical mendocino que en los últimos días quedó en el centro de la escena. La noticia se conoció a partir de una serie de fotos y posteos en redes sociales donde se los vio muy cercanos, en actitud relajada y cómplice, lo que terminó de confirmar el romance.

Juanchi Moles tiene 40 años, es padre de dos hijas y está ligado desde hace años al mundo de la música. Si bien mantiene un perfil bajo, su nombre comenzó a circular con fuerza tras la difusión de imágenes junto a la hija de Diego Maradona, que no tardaron en despertar curiosidad entre los seguidores de ambos.

Un dato que llamó la atención es que, cuando era chico, Moles soñó con ser futbolista y llegó a intentar desarrollarse en ese camino, aunque finalmente su vida profesional tomó otro rumbo. Con el tiempo, se consolidó como productor musical, un ámbito en el que hoy se mueve con comodidad y lejos de la exposición mediática constante.

Por ahora, ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, pero las señales en redes fueron más que elocuentes. Gianinna, que venía de un período de bajo perfil tras su ruptura con Osvaldo, se mostró nuevamente sonriente y distendida, dejando entrever que atraviesa un presente personal mucho más tranquilo y acompañado.