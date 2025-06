La inesperada confesión de un ex Barcelona sobre Lionel Messi que sorprendió a todos: "Lo vi..."

Su etapa en el Barcelona concluyó en la temporada 2015/16, luego de atravesar una etapa de fuerte competencia interna. “Con el Tata Martino jugué muchos partidos, pero con Luis Enrique estaban Piqué y Mascherano, que no se perdían ni un constipado”, comentó. Además, explicó cómo una cláusula en su contrato terminó influyendo en su salida al Borussia Dortmund.

El momento más duro de su carrera, sin embargo, ocurrió fuera del campo. En 2017, Bartra resultó herido durante el atentado contra el micro del Dortmund antes de un partido de Champions. “Como si estuviera en mitad de una guerra: humo, pólvora, cristales rotos… Un trozo de metralla me impactó en la muñeca y empecé a sangrar”, recordó. En medio del dolor, una imagen lo salvó: “Pensé que no lo contaba. Vi a la fisio que me hizo un torniquete y en ese momento pensé en mi hija Gala. Me dije: ‘Marc, no te podés ir, hacelo por ella’”.

La entrevista dejó al descubierto el lado más humano de un futbolista que atravesó los vestuarios más exigentes y también situaciones límite fuera del campo, siempre con una premisa clara: levantarse, incluso en los peores momentos.