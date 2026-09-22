Yanina Zilli confesó un inédito romance tras el final de Gran Hermano: "Lindo pibe"

Y luego De Brito le consultó de manera directa por su pasado amoroso: "¿Estuviste con un ex presidente?", le preguntó. "Con un ex presidente no", admitió la exvedette.

Ahí recordó cuando su amiga Moria Casán la llevó a una de las recordadas cenas organizadas por el expresidente Carlos Menem en la Quinta de Olivos pero aclaró que con él nunca pasó nada.

"¿Y con Carlitos sí estuviste?", indagó el también conductor del programa LAM (América Tv). Y Ahí Yanina Zilli contó: "Con Carlitos sí", contestó con firmeza ella.

Y explicó cómo nació esa relación que se extendió por apenas dos semanas: "Duró 15 días nada más. Pasó 15 días antes de que pase lo que pasó. Yo grababa en ATC y lo conocí en un bar que estaba en esa esquina. Y bueno.... Y pasó, y después sucedió. Lindo pibe, sí, hermoso".

"Con el padre no hubiese tenido nada, no era de mi agrado", cerró la exvedette sobre esa época.

Yanina Zilli, la favorita de la producción de Gran Hermano

Durante su recorrida por la casa en el marco de la última cena con las finalistas antes de la gran final de Gran Hermano, Santiago del Moro repasó varios de los momentos vividos puertas adentro del reality a lo largo de estos meses de convivencia.

Según contó el conductor, Yanina Zilli es la participante que más apoyan los técnicos y productores del ciclo por una razón puntual y hasta llamativa para quienes siguieron de cerca su paso por la casa.

"Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", reveló del Moro entre risas, remarcando el bajo perfil que mantuvo la jugadora durante toda su participación en el programa.

Este gran detalle en la convivencia, según explicó, fue muy valorado puertas adentro de la producción del reality y por eso convirtieron a la exvedette en unas de las más queridas por la producción.