A un mes del blanqueo, Ivana Figueiras reveló cómo la conquistó Darío Cvitanich
Luego de su primera escapada romántica junto a Darío Cvitanich, la modelo Ivana Figueiras contó en Intrusos cómo se conocieron y cómo la enamoró el ex de Chechu Bonelli.
31 oct 2025, 16:08
A un mes del blanqueo, Ivana Figueiras reveló cómo la conquistó Darío Cvitanich
Si bien cuando tomó estado público el romance enIvana Figueiras y Darío Cvitanich, él se encargó de dejar en claro que su relación con la madre de sus hijos, Chechu Bonelli, estaba terminada desde hacía ocho meses, ahora la modelo habló por primera vez y contó cómo fue que conoció al exfutbolista.
Entrevistada por una de las cronistas de Intrusos, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de América TV, Figueiras aseguró estar "muy contenta" con su presente sentimental junto a Darío.
Así, sobre cómo lo conoció a Cvitanich, Ivana Figueiras confesó que fue "por amigos en común", si bien se mostró algo reticente a dar detalles del noviazgo. Ocurre que cuando la notera le consultó cómo fue que el deportista la conquistó, la modelo evitó dar una respuesta concreta.
"No sé. Como que, nada. Es muy obvio. ¿Cómo me conquistó? No, no sé. ¿Viste lo que es? Es hermoso", se la oyó balbucear mientras eludía la respuesta visiblemente nerviosa.
Embed
En tanto, frente a la consulta de cómo viven las exposición mediática luego de confirmar el noviazgo, Figueiras sorprendió al deslizar: "No sé si la palabra es noviazgo. Pero todo re bien, la verdad, muy bien, muy feliz".
Asimismo, la actual pareja de Darío Cvitanich confió la incomodidad que le produjo la exposición que conllevó la relación, así como también reconoció que otras veces ya estuvo muy expuesta, aunque siempre po "cosas externas".
A esa altura de la entrevista, Figueiras reconoció cuánto le molestó que la ubiquen en el lugar de tercero en discordia, si bien aseguró estar muy tranquila. "Cuando uno está tranquilo con uno mismo, nada, no te molesta porque sabes cómo son las cosas", aseguró.
Y mientras evitó referirse a las declaraciones de Chechu Bonelli, al pedir "no me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada, nada, nada", remarcó no tener nada en contra de nadie, tratanto de poner paños fríos.
Quién es Ivana Figueiras, la nueva novia de Darío Cvitanich
Ivana Figueiras es mucho más que el nombre de la hija del empresario Marcelo Figueiras: es modelo, empresaria y ahora también noticia por su vida sentimental. La joven, que se dio a conocer en los medios por su relación con Sebastián Ortega —marcada por momentos difíciles, incluida una pérdida de embarazo—, hoy atraviesa una etapa de plenitud y nuevos proyectos.
Actualmente, Ivana está en pareja con el exfutbolista Darío Cvitanich. La relación se confirmó públicamente en septiembre de 2025, luego de que Cvitanich finalizara su vínculo de 14 años con Chechu Bonelli, con quien tuvo tres hijas.
Según la modelo, el encuentro con Darío se dio gracias a amigos en común y desde entonces la relación ha ido consolidándose: “Estamos muy felices y tranquilos, con respeto mutuo. Mi relación no interfirió en la separación de Darío, y eso es importante aclararlo”, aseguró Ivana, quien también expresó su molestia por ser señalada como “tercera en discordia”.
Más allá de su vida sentimental, Ivana ha logrado destacarse en el mundo de la moda y los negocios. Desde muy joven trabajó como modelo en campañas y desfiles nacionales, pero pronto descubrió su verdadera pasión: el emprendimiento. En 2017 fundó su marca Pompavana, especializada en lencería y trajes de baño que combinan diseño, sensualidad y confort. Lo que comenzó como una tienda digital, se transformó en un local en Palermo y luego en una expansión hacia el Gran Buenos Aires.
Ivana gestiona personalmente su proyecto, consolidando un nombre propio en un mercado competitivo. Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, con más de 70 mil seguidores, desde donde fortalece el vínculo con sus clientes y potencia su marca. “Para mí, equilibrar la vida profesional con la familiar es fundamental. Mis hijas son mi prioridad, pero también quiero seguir creciendo como empresaria”, confesó.