A un mes del blanqueo, Ivana Figueiras reveló cómo la conquistó Darío Cvitanich

En tanto, frente a la consulta de cómo viven las exposición mediática luego de confirmar el noviazgo, Figueiras sorprendió al deslizar: "No sé si la palabra es noviazgo. Pero todo re bien, la verdad, muy bien, muy feliz".

Asimismo, la actual pareja de Darío Cvitanich confió la incomodidad que le produjo la exposición que conllevó la relación, así como también reconoció que otras veces ya estuvo muy expuesta, aunque siempre po "cosas externas".

A esa altura de la entrevista, Figueiras reconoció cuánto le molestó que la ubiquen en el lugar de tercero en discordia, si bien aseguró estar muy tranquila. "Cuando uno está tranquilo con uno mismo, nada, no te molesta porque sabes cómo son las cosas", aseguró.

Y mientras evitó referirse a las declaraciones de Chechu Bonelli, al pedir "no me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada, nada, nada", remarcó no tener nada en contra de nadie, tratanto de poner paños fríos.

Ivana Figueridas y Darío Cvitanich - captura Intrusos

Quién es Ivana Figueiras, la nueva novia de Darío Cvitanich

Ivana Figueiras es mucho más que el nombre de la hija del empresario Marcelo Figueiras: es modelo, empresaria y ahora también noticia por su vida sentimental. La joven, que se dio a conocer en los medios por su relación con Sebastián Ortega —marcada por momentos difíciles, incluida una pérdida de embarazo—, hoy atraviesa una etapa de plenitud y nuevos proyectos.

Actualmente, Ivana está en pareja con el exfutbolista Darío Cvitanich. La relación se confirmó públicamente en septiembre de 2025, luego de que Cvitanich finalizara su vínculo de 14 años con Chechu Bonelli, con quien tuvo tres hijas.

Según la modelo, el encuentro con Darío se dio gracias a amigos en común y desde entonces la relación ha ido consolidándose: “Estamos muy felices y tranquilos, con respeto mutuo. Mi relación no interfirió en la separación de Darío, y eso es importante aclararlo”, aseguró Ivana, quien también expresó su molestia por ser señalada como “tercera en discordia”.

Ivana Figueiras 1

Más allá de su vida sentimental, Ivana ha logrado destacarse en el mundo de la moda y los negocios. Desde muy joven trabajó como modelo en campañas y desfiles nacionales, pero pronto descubrió su verdadera pasión: el emprendimiento. En 2017 fundó su marca Pompavana, especializada en lencería y trajes de baño que combinan diseño, sensualidad y confort. Lo que comenzó como una tienda digital, se transformó en un local en Palermo y luego en una expansión hacia el Gran Buenos Aires.

Ivana gestiona personalmente su proyecto, consolidando un nombre propio en un mercado competitivo. Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, con más de 70 mil seguidores, desde donde fortalece el vínculo con sus clientes y potencia su marca. “Para mí, equilibrar la vida profesional con la familiar es fundamental. Mis hijas son mi prioridad, pero también quiero seguir creciendo como empresaria”, confesó.