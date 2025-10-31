La impactante predicción de Pitty la Numeróloga sobre el futuro romance político de Virginia Gallardo

Sobre el futuro de los Argentinos, Pitty analizó: "El Presidente ya empezará a experimentar cambios laborales y para el mes de febrero, llega algo positivo, un despegue importante que nos puede beneficiar a todos. Lo mismo le espera para el mes 6. Ahí hay un cambio de estructura para mediados de año que nos va a mejorar".

Cómo reaccionó la hija de Virginia Gallardo a su triunfo electoral

Tras las elecciones legislativas, Virginia Gallardo celebró su triunfo como diputada nacional por Corrientes y aprovechó la ocasión para hablar, por primera vez, sobre tres temas centrales de su nuevo rol: el apoyo de su familia, las críticas recibidas durante la campaña y su visión sobre el futuro del país.

En diálogo con Mujeres Argentinas (eltrece), la exvedette —hoy convertida en referente política de La Libertad Avanza— se mostró emocionada al recordar el acompañamiento de los suyos durante un año que definió como “intenso y lleno de aprendizajes”.

“Están muy contentos, muy felices. Piensen que mi campaña, al ir al interior y tener que pasar noches fuera de casa, fue un desafío. Mi nena me acompañó un montón. Estamos todos muy felices y me ayudaron mucho a cuidarla, a acompañarme y a sufrir también”, expresó.

“Las familias sufren un montón. A pesar de que estén acostumbradas, no se acostumbra uno a que ataquen todo el tiempo a su hija. Y con mentiras, por sobre todas las cosas”, remarcó.

La flamante diputada también compartió cómo su hija Martina vivió de cerca la intensidad de esos meses de campaña. “Martu estaba harta de verlo a Milei en la tele. Todo el tiempo yo estaba atenta a las noticias, los discursos, las entrevistas. Le fui explicando de a poco que estaba trabajando con él para tratar de mejorar las cosas en el país. Ella se pone muy contenta, aunque todavía no toma dimensión de lo que significa”, relató.

Como cierre, Gallardo reveló un gesto simbólico que protagonizó junto a su familia tras conocerse los resultados de los comicios: vistió a su hija con un pijama violeta, el color característico del espacio libertario, y compartió una foto celebrando el resultado electoral.