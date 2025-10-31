La impactante predicción de Pitty la Numeróloga sobre el futuro romance político de Virginia Gallardo
Pitty la Numeróloga lanzó una inesperada predicción sobre la diputada correntina Virginia Gallardo y el posible amor que podría encontrar, en poco tiempo, con una megafigura del ámbito político.
31 oct 2025, 16:39
Virginia Gallardo se convirtió en una de las figuras más comentadas en los últimos días luego de anunciar oficialmente su candidatura a diputada por Corrientes, representando a La Libertad Avanza, el espacio político liderado por el presidente Javier Milei.
La modelo y panelista sorprendió con la noticia, ya que hasta ahora su carrera estuvo principalmente ligada al mundo del espectáculo y la televisión. Sin embargo, en distintas entrevistas había manifestado su interés por involucrarse en temas sociales y políticos, especialmente vinculados a su provincia natal.
A pesar de compartir espacio político, todo indica que el destino tiene planes en conjunto para cada uno de ellos, o al menos eso es lo que aseguró Pitty la Numeróloga. "Virginia tiene un número 8 que es el de la transformación y la suerte. Empezó un período de muchas mejores en lo personal y también la veo en pareja, la veo con un gran amor que nos va a sorprender a todos", adelantó en Puro Show (eltrece).
Pero la cosa se puso aún más interesante cuando reveló que el candidato podría ser el mandatario: "Ella es re compatible con el Presidente de la Nación. Javier Milei tiene un año 6 en el que no sólo se va a ordenar, sino que además va a tener amor. Puede que hable al principio con dos personas a la vez, que haya una reconciliación pero no será con continuidad. Sus números son casi iguales a los de Virginia Gallardo. Pienso que en cualquier momento, vamos a tener novedades".
Sobre el futuro de los Argentinos, Pitty analizó: "El Presidente ya empezará a experimentar cambios laborales y para el mes de febrero, llega algo positivo, un despegue importante que nos puede beneficiar a todos. Lo mismo le espera para el mes 6. Ahí hay un cambio de estructura para mediados de año que nos va a mejorar".
Cómo reaccionó la hija de Virginia Gallardo a su triunfo electoral
Tras las elecciones legislativas, Virginia Gallardo celebró su triunfo como diputada nacional por Corrientes y aprovechó la ocasión para hablar, por primera vez, sobre tres temas centrales de su nuevo rol: el apoyo de su familia, las críticas recibidas durante la campaña y su visión sobre el futuro del país.
En diálogo con Mujeres Argentinas (eltrece), la exvedette —hoy convertida en referente política de La Libertad Avanza— se mostró emocionada al recordar el acompañamiento de los suyos durante un año que definió como “intenso y lleno de aprendizajes”.
“Están muy contentos, muy felices. Piensen que mi campaña, al ir al interior y tener que pasar noches fuera de casa, fue un desafío. Mi nena me acompañó un montón. Estamos todos muy felices y me ayudaron mucho a cuidarla, a acompañarme y a sufrir también”, expresó.
“Las familias sufren un montón. A pesar de que estén acostumbradas, no se acostumbra uno a que ataquen todo el tiempo a su hija. Y con mentiras, por sobre todas las cosas”, remarcó.
La flamante diputada también compartió cómo su hija Martina vivió de cerca la intensidad de esos meses de campaña. “Martu estaba harta de verlo a Milei en la tele. Todo el tiempo yo estaba atenta a las noticias, los discursos, las entrevistas. Le fui explicando de a poco que estaba trabajando con él para tratar de mejorar las cosas en el país. Ella se pone muy contenta, aunque todavía no toma dimensión de lo que significa”, relató.
Como cierre, Gallardo reveló un gesto simbólico que protagonizó junto a su familia tras conocerse los resultados de los comicios: vistió a su hija con un pijama violeta, el color característico del espacio libertario, y compartió una foto celebrando el resultado electoral.