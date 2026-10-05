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La inesperada revelación del capitán de Benín antes de jugar contra la Selección Argentina en la despedida de Messi: "Nos destruyó sin..."

Steve Mounié palpitó el amistoso ante Argentina y la despedida de Messi. Sus cruces con Balerdi y la frase sobre los argentinos.

El delantero de Benín

El delantero de Benín, Steve Mounié

En la previa del duelo amistoso que la Selección Argentina disputará este martes ante Benín en el Estadio Monumental, el delantero y referente de la selección africana, Steve Mounié, analizó lo que será medirse ante los campeones del mundo en el marco de la despedida de Lionel Messi. En un mano a mano con el diario Olé, el atacante repásó sus antecedentes enfrentando a futbolistas de nuestro país y dejó una definición contundente: “A los argentinos los querés en tu equipo, pero no en el contrario”.

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El capitán del conjunto visitante reconoció que, a lo largo de su trayectoria profesional, la gran mayoría de sus cruces dentro de la cancha con jugadores nacidos en la Argentina fueron complejos. Sin embargo, hizo una excepción para destacar su relación con el arquero cordobés Joaquín Blázquez, con quien compartió plantel durante su paso por la Ligue 1 de Francia. “No todas fueron malas. Compartí equipo con Joaquín Blázquez. Tuve algunos buenos momentos con él, pero no estuvo mucho tiempo con nosotros. Me llevé muy bien, incluso me envió un mensaje sabiendo que iba a venir a jugar con Benín”, reveló.

Qué dijo el capitán de Benín sobre sus cruces con Lionel Messi y Leonardo Balerdi en Francia

Al momento de recordar los enfrentamientos en los que le tocó tener a un argentino enfrente, la percepción del delantero cambia radicalmente. “En cambio, jugando contra argentinos, solo tuve malas experiencias. Tal vez por mi conflicto con Balerdi o en el caso de Messi”, explicó el goleador.

Sobre el capitán de la Albiceleste, Mounié no escatimó elogios para definir la pesadilla que significaba sufrirlo sobre el terreno de juego durante su etapa en el fútbol francés: “Nos destruyó incluso sin jugar al 100%, nunca la pasás bien jugando contra él”. Por otro lado, al referirse al exzaguero de Boca Juniors, Leonardo Balerdi, el atacante de Benín lo calificó de “mañoso”, recordando con cierto resentimiento una jugada polémica en la que el defensor del Olympique de Marsella provocó su expulsión del partido.

Ahora, Steve Mounié volverá a verse las caras con varios de estos protagonistas en suelo porteño. Como principal referente ofensivo de Benín, encabezará al equipo africano en una noche especial para el público albiceleste, buscando poner a prueba sus fuerzas frente a la Argentina en el histórico marco del último partido de Lionel Messi con la camiseta nacional.

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