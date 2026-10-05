La inesperada revelación del capitán de Benín antes de jugar contra la Selección Argentina en la despedida de Messi: "Nos destruyó sin..."

En la previa del duelo amistoso que la Selección Argentina disputará este martes ante Benín en el Estadio Monumental, el delantero y referente de la selección africana, Steve Mounié, analizó lo que será medirse ante los campeones del mundo en el marco de la despedida de Lionel Messi. En un mano a mano con el diario Olé, el atacante repásó sus antecedentes enfrentando a futbolistas de nuestro país y dejó una definición contundente: “A los argentinos los querés en tu equipo, pero no en el contrario”.