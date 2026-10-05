La inesperada revelación del capitán de Benín antes de jugar contra la Selección Argentina en la despedida de Messi: "Nos destruyó sin..."

El capitán del conjunto visitante reconoció que, a lo largo de su trayectoria profesional, la gran mayoría de sus cruces dentro de la cancha con jugadores nacidos en la Argentina fueron complejos. Sin embargo, hizo una excepción para destacar su relación con el arquero cordobés Joaquín Blázquez, con quien compartió plantel durante su paso por la Ligue 1 de Francia. “No todas fueron malas. Compartí equipo con Joaquín Blázquez. Tuve algunos buenos momentos con él, pero no estuvo mucho tiempo con nosotros. Me llevé muy bien, incluso me envió un mensaje sabiendo que iba a venir a jugar con Benín”, reveló.