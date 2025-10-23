⁠Papu Gómez volverá a jugar este domingo tras dos años de suspensión por doping: en qué club lo hará

Gómez recordó la difícil experiencia: “Fue horrible. Creo que es de lo peor que le puede pasar a un deportista, salvo una lesión importante: un caso de doping. En mi caso, viviendo el mejor momento de mi carrera, abro el correo y veo CELAD. Veo el email ahí: Alejandro Gómez, CELAD, antidoping, positivo, terbutalina. Digo, ¿qué es esto? No entendía nada”.

El mediocampista contó que, al principio, la sanción le generó gran impacto emocional: “Me costó ver fútbol, apagaba la televisión. Para mí, el fútbol había muerto… me aislé y trabajé con un psicólogo. Era un bucle del que no podía salir. Trabajando, trabajando y trabajando pude liberarme”.

La carrera del Papu Gómez

La trayectoria de Alejandro Gómez incluye pasos por varios clubes de Argentina, Europa y Ucrania:

Arsenal de Sarandí (2005-2009)

San Lorenzo (2009-2010)

Catania (2010-2013)

Metalist Kharkiv (2013-2014)

Atalanta (2014-2021)

Sevilla (2021-2023)

Monza (2023)

Padova (2025- actual)

El Papu llegó a Padova decidido a aportar experiencia y liderazgo a un plantel joven, destacando la mentalidad ganadora del equipo y la importancia de la entrega de sus compañeros incluso durante su ausencia.

Qué significa este regreso para Papu Gómez y el fútbol

El retorno de Gómez marca un hito importante tanto para su carrera como para Padova. A sus 37 años, el jugador intentará retomar su nivel competitivo y ayudar al club a escalar posiciones en la Serie B. Además, su regreso es una historia de resiliencia, superación personal y compromiso con el deporte, tras dos años difíciles marcados por la suspensión y el aislamiento mediático.

“Me gusta la mentalidad ganadora del equipo y quiero ser una pieza clave. Estoy feliz de volver a jugar y representar a Padova”, cerró el exAtalanta, dejando claro que el regreso al fútbol oficial también es un mensaje de esperanza y perseverancia.