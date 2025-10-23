En vivo Radio La Red
Deportes
Papu Gómez
FÚTBOL

⁠Papu Gómez volverá a jugar este domingo tras dos años de suspensión por doping: en qué club lo hará

Alejandro “Papu” Gómez volverá a jugar oficialmente este domingo tras cumplir dos años de suspensión por doping. A sus 37 años, el mediocampista ofensivo disputará un partido oficial y se mostró emocionado por su regreso a las canchas.

El regreso de Alejandro 'Papu' Gómez a los terrenos de juego será este domingo 26 de octubre, cuando Padova reciba a Juve Stabia en un duelo de la Serie B italiana. Tras cumplir dos años de sanción por doping, el campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 disputará su primer partido oficial con el club italiano.

El volante ofensivo, de 37 años, firmó un contrato por dos años y llega a un equipo que actualmente se ubica en la 11° posición de la tabla, con tres victorias, dos empates y tres derrotas en los primeros once partidos de la temporada 2025/26.

“Estoy acá para ayudar. Tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padova y a su gente. Llevar esta camiseta es una gran alegría”, expresó Gómez durante su presentación oficial.

Por qué fue sancionado Papu Gómez

La suspensión del Papu concluyó el pasado 20 de octubre y se originó a raíz de un doping positivo por terbutalina, catalogado como “negligencia grave”. La sustancia prohibida apareció en los análisis realizados en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, aunque la sanción se hizo pública en 2023.

Gómez recordó la difícil experiencia: “Fue horrible. Creo que es de lo peor que le puede pasar a un deportista, salvo una lesión importante: un caso de doping. En mi caso, viviendo el mejor momento de mi carrera, abro el correo y veo CELAD. Veo el email ahí: Alejandro Gómez, CELAD, antidoping, positivo, terbutalina. Digo, ¿qué es esto? No entendía nada”.

El mediocampista contó que, al principio, la sanción le generó gran impacto emocional: “Me costó ver fútbol, apagaba la televisión. Para mí, el fútbol había muerto… me aislé y trabajé con un psicólogo. Era un bucle del que no podía salir. Trabajando, trabajando y trabajando pude liberarme”.

La carrera del Papu Gómez

La trayectoria de Alejandro Gómez incluye pasos por varios clubes de Argentina, Europa y Ucrania:

  • Arsenal de Sarandí (2005-2009)

  • San Lorenzo (2009-2010)

  • Catania (2010-2013)

  • Metalist Kharkiv (2013-2014)

  • Atalanta (2014-2021)

  • Sevilla (2021-2023)

  • Monza (2023)

  • Padova (2025- actual)

El Papu llegó a Padova decidido a aportar experiencia y liderazgo a un plantel joven, destacando la mentalidad ganadora del equipo y la importancia de la entrega de sus compañeros incluso durante su ausencia.

Qué significa este regreso para Papu Gómez y el fútbol

El retorno de Gómez marca un hito importante tanto para su carrera como para Padova. A sus 37 años, el jugador intentará retomar su nivel competitivo y ayudar al club a escalar posiciones en la Serie B. Además, su regreso es una historia de resiliencia, superación personal y compromiso con el deporte, tras dos años difíciles marcados por la suspensión y el aislamiento mediático.

“Me gusta la mentalidad ganadora del equipo y quiero ser una pieza clave. Estoy feliz de volver a jugar y representar a Padova”, cerró el exAtalanta, dejando claro que el regreso al fútbol oficial también es un mensaje de esperanza y perseverancia.

