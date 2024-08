messimaligno_jjoo.jpg

“Cuando vi lo de Messi fue una locura. Le iba a responder en el momento pero dije ‘voy a responder cualquier cosa por estar emocionado, así que voy a esperar y pensar bien qué le voy a decir’. No sabía nada. Cuando me lo mostraron no lo podía creer”, comentó Maligno en una entrevista con TyC Sports.