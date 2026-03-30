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Lionel Scaloni habló en la previa del amistoso ante Zambia: Messi titular, balance y lista casi cerrada

El entrenador de la Selección Argentina confirmó que Messi será titular ante Zambia y aseguró que tiene prácticamente definida la lista para el Mundial 2026, aunque la decisión final llegará en los últimos días.

 REUTERS/Rodrigo Valle

 REUTERS/Rodrigo Valle

En la antesala del amistoso frente a Zambia, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó varias definiciones fuertes sobre el presente de la Selección Argentina. La más esperada por los hinchas tuvo nombre propio: confirmó que Lionel Messi será titular en La Bombonera, en lo que será la despedida del equipo en el país antes del Mundial 2026.

Leé también Scaloni habló antes del amistoso con Mauritania y dejó definiciones clave sobre Messi y el Mundial 2026
Agencia NA (@AFA)

El equipo volverá a entrenarse por la tarde en el predio de Ezeiza, con los últimos ajustes de cara al encuentro del martes a las 20.15. Pero más allá de lo inmediato, el foco también estuvo puesto en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

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REUTERS/Agustin Marcarian

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el equipo ante Zambia

El entrenador fue directo al confirmar la presencia del capitán desde el arranque. “Va a jugar Messi de titular”, aseguró, y explicó que en el último partido decidió dosificar cargas: “Quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González”.

Además, dejó en claro qué espera del equipo tras el rendimiento ante Mauritania: “El partido fue un accidente que no se puede repetir”, afirmó, marcando la necesidad de recuperar el nivel habitual.

En esa línea, remarcó la importancia de sostener la identidad: “Nos enfocamos en no perderla”, señaló, y agregó que, ante rivales de mayor exigencia, el equipo responderá: “Cuando tengamos que competir con buenos rivales, va a estar”.

Cómo está definida la lista para el Mundial 2026

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la referencia a la nómina mundialista. Scaloni fue contundente: “La lista la tengo bastante clara”, aunque aclaró que la decisión final se tomará sobre el cierre.

El DT confirmó que ya entregaron una prelista de 55 jugadores y que la nómina definitiva de 26 está prácticamente delineada, aunque todavía pueden surgir modificaciones en función del rendimiento y, sobre todo, del estado físico.

“Lo más importante es que lleguen bien en lo físico”, remarcó, al tiempo que reconoció que también influye un factor inevitable: “Es un poco de suerte y que no pase nada”.

Qué otros temas tocó Scaloni en conferencia

El entrenador también se refirió a casos puntuales dentro del plantel. Sobre Nicolás Otamendi, fue claro: “Si está bien, va a jugar. Merece jugar el último partido acá”.

Además, hizo foco en el aspecto mental de los jugadores en la previa de una competencia tan exigente: “La cabeza juega un papel importante”, explicó, especialmente en los futbolistas más jóvenes.

Por último, tuvo palabras para Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión recientemente: “Fue muy emotivo. Él no lo merecía, se lo había ganado”, expresó.

Con el amistoso ante Zambia como última prueba en casa, la Selección ajusta detalles mientras Scaloni empieza a definir lo más importante: la lista que buscará defender el título en el Mundial.

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