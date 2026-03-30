Lionel Scaloni habló en la previa del amistoso ante Zambia: Messi titular, balance y lista casi cerrada

Además, dejó en claro qué espera del equipo tras el rendimiento ante Mauritania: “El partido fue un accidente que no se puede repetir”, afirmó, marcando la necesidad de recuperar el nivel habitual.

En esa línea, remarcó la importancia de sostener la identidad: “Nos enfocamos en no perderla”, señaló, y agregó que, ante rivales de mayor exigencia, el equipo responderá: “Cuando tengamos que competir con buenos rivales, va a estar”.

Cómo está definida la lista para el Mundial 2026

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la referencia a la nómina mundialista. Scaloni fue contundente: “La lista la tengo bastante clara”, aunque aclaró que la decisión final se tomará sobre el cierre.

El DT confirmó que ya entregaron una prelista de 55 jugadores y que la nómina definitiva de 26 está prácticamente delineada, aunque todavía pueden surgir modificaciones en función del rendimiento y, sobre todo, del estado físico.

“Lo más importante es que lleguen bien en lo físico”, remarcó, al tiempo que reconoció que también influye un factor inevitable: “Es un poco de suerte y que no pase nada”.

Qué otros temas tocó Scaloni en conferencia

El entrenador también se refirió a casos puntuales dentro del plantel. Sobre Nicolás Otamendi, fue claro: “Si está bien, va a jugar. Merece jugar el último partido acá”.

Además, hizo foco en el aspecto mental de los jugadores en la previa de una competencia tan exigente: “La cabeza juega un papel importante”, explicó, especialmente en los futbolistas más jóvenes.

Por último, tuvo palabras para Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión recientemente: “Fue muy emotivo. Él no lo merecía, se lo había ganado”, expresó.

Con el amistoso ante Zambia como última prueba en casa, la Selección ajusta detalles mientras Scaloni empieza a definir lo más importante: la lista que buscará defender el título en el Mundial.