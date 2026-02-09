Maxi López reveló si habrá beso con Wanda Nara en su serie vertical y dio que hablar

El periodista insistió con otra posibilidad: "¿Puede entrar una villana que interprete la China Suárez? ¿Es un casting abierto o no?". La respuesta de Maxi fue breve pero intrigante: "Hoy me voy a empapar en el tema".

Qué dijo Maxi López sobre su reconciliación con Wanda Nara y su actual vínculo

En Desayuno Americano (América TV), Maxi López sorprendió al contar cómo se fue dando el acercamiento con Wanda Nara tras años de distancia y conflictos desde su separación en 2013.

En medio de un gran presente laboral en televisión y streaming en la Argentina, el exfutbolista conversó con Pamela David y su equipo sobre las peleas del pasado y el camino hacia la paz familiar. "Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos", expresó.

El exjugador, actualmente participante de MasterChef Celebrity (Telefe), profundizó sobre la importancia de la relación con sus hijos en este proceso: "Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos".

Pamela David quiso saber quién había dado el primer paso en la reconciliación definitiva, y López se sinceró: "Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto".

El exfutbolista recordó cómo, incluso en medio de las diferencias, mantenía el diálogo con Wanda: "En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no".

Finalmente, López reveló el momento clave que marcó un cambio en la relación: "Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar".