Messi no saludó a Nico Occhiato en su partido despedida y destapó lo más grave: "Canchero y..."

Aunque Occhiato también había compartido imágenes de su encuentro con Celia, la mamá de Leo, el comentario sobre el saludo que no se produjo despertó una fuerte discusión. Allí, varios usuarios vincularon el episodio con una polémica anterior que involucró a Florencia Peña y la información falsa relacionada con el padre del futbolista.

Las críticas apuntaron a la manera en que se manejó aquella noticia y al vínculo que Occhiato había manifestado tener con el entorno del campeón del mundo. Entre los mensajes que circularon, algunos usuarios cuestionaron su explicación sobre lo ocurrido en el Monumental.

Qué dijeron en las redes sociales de Nico Occhiato y Messi

“Qué necesidad de aclarar que no lo saludo porque no lo vio! Dios mío…”, “No será porque en tu canal mataron al padre y después tiraste la pelota afuera? Ni en pedo, no?”, “El otro día dijo que era amigo íntimo de Messi y ahora dice esto” y “Y no sé flaco, capaz porque diste la peor noticia que un hijo puede escuchar y encima lucraste con eso, haciéndote llamar su amigo, capaz que sea eso, no?” fueron algunos de los comentarios.

En la misma línea, otros mensajes fueron todavía más duros con el conductor: “Te hiciste el canchero con un nene de 3 años!! Bien merecido tenes que te haya ignorado”, “En la vida hay que hacerse cargo de las cosas, no el boludo, así maduras y crecés. Y este pibe se hizo el pelotudo, ahora paga las consecuencias, no te vio claro, sí seguro…” y “No me ve porque pasa y no me da nota dice el pelotudo*, quien te crees que sos”.

Cabe recordar que, tras aquella controversia, Occhiato había asegurado que se comunicó directamente con Messi y con su círculo íntimo para hacerles llegar sus disculpas por la información falsa difundida por Peña. Ahora, la falta de un saludo durante la despedida de la Selección volvió a poner bajo la lupa aquel antecedente y alimentó las especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos.

Por el momento, no hubo una confirmación de que Messi haya evitado deliberadamente a Occhiato. Sin embargo, el episodio ya generó debate en las redes: ¿se trató de un simple desencuentro en medio de una noche multitudinaria o hubo algo más detrás del saludo que nunca llegó?