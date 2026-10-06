A horas de la despedida de Messi: el mapa actualizado con los cortes de calles por el último partido de Leo

Uno de los momentos centrales será la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Benín, prevista para las 20. La conducción estará a cargo de Sergio Goycochea, quien participará de juegos con el público, entre ellos la propuesta “Penales con Goyco”.

Además, los asistentes podrán fotografiarse junto a las principales copas obtenidas por la Selección: el Mundial, la Copa América y la Finalissima. También habrá una transmisión en vivo de los integrantes de “Párense de Manos”.

A qué hora abren las puertas del Monumental

En el estadio de River, las puertas estarán habilitadas desde las 16, cuatro horas antes del comienzo del encuentro. Por la cantidad de público prevista, las autoridades recomendaron no esperar hasta último momento para llegar.

El dispositivo contará con más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de seguridad privada, agentes de tránsito y trabajadores de prevención.

El operativo tendrá tres anillos de seguridad y distintos controles para verificar las entradas. También se aplicarán los procedimientos correspondientes a Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos.

La organización estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

El mapa de cortes alrededor del Monumental

La circulación en Núñez tendrá modificaciones importantes durante la jornada. Los principales cortes previstos estarán concentrados en los accesos y avenidas cercanas al estadio.

Las calles y avenidas afectadas serán:

Avenida Figueroa Alcorta: corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler. Avenida Figueroa Alcorta: corte total entre avenida Udaondo y Monroe.

corte total entre avenida Udaondo y Monroe. Avenida Udaondo: corte total entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

corte total entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo. Campos Salles y Ricchieri: corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo.

corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo. Ingresos por Cantilo al Puente Labruna: corte total.

corte total. Puente Labruna: corte total entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

Por este motivo, quienes necesiten atravesar Núñez durante las horas previas al partido deberán contemplar los cambios en los recorridos habituales y posibles demoras.

Una jornada especial por la despedida de Messi

La concentración de público comenzará varias horas antes del partido y se extenderá hasta después del encuentro. Mientras en el Monumental se desarrollará el último partido de Messi con la Selección argentina en el país, en Ciudad Universitaria continuará el Fan Fest con actividades hasta la medianoche.

El operativo estará activo durante toda la jornada para ordenar los accesos, controlar el tránsito y acompañar el desplazamiento de los hinchas en una zona que tendrá una circulación mucho mayor a la habitual.

Por eso, las autoridades insistieron en la importancia de llegar temprano al Monumental y tener en cuenta los cortes antes de planificar el viaje hacia Núñez.