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A horas de la despedida de Messi: el mapa actualizado con los cortes de calles por el último partido de Leo

El operativo por el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país comenzará al mediodía y afectará distintos accesos al Monumental. Además, habrá un Fan Fest en Ciudad Universitaria y recomiendan llegar con anticipación.

A horas de la despedida de Messi: el mapa de cortes y las calles que estarán cerradas en Núñez

A horas de la despedida de Messi: el mapa de cortes y las calles que estarán cerradas en Núñez

Faltan pocas horas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el país y Núñez se prepara para una jornada marcada por una fuerte movilización de hinchas. El partido ante Benín comenzará a las 20 en el Monumental, pero el operativo de seguridad y tránsito arrancará mucho antes y modificará la circulación en distintos puntos de la zona.

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La Ciudad recomendó a quienes concurran al encuentro llegar con la mayor anticipación posible para evitar demoras y facilitar los controles de acceso. Las restricciones alcanzarán las inmediaciones del estadio y también habrá movimiento en Ciudad Universitaria, donde funcionará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

El operativo comenzará al mediodía y habrá actividad en Ciudad Universitaria

El Fan Fest funcionará desde el mediodía hasta la medianoche en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria. El espacio tendrá música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, experiencias vinculadas al fútbol y distintas actividades para los hinchas que quieran acompañar la jornada antes y después del partido.

Entre los espectáculos previstos estarán Kapanga, de 17.30 a 18.30, y La T y La M, de 18.30 a 19.30. También habrá DJs y otras propuestas durante el día.

Uno de los momentos centrales será la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Benín, prevista para las 20. La conducción estará a cargo de Sergio Goycochea, quien participará de juegos con el público, entre ellos la propuesta “Penales con Goyco”.

Además, los asistentes podrán fotografiarse junto a las principales copas obtenidas por la Selección: el Mundial, la Copa América y la Finalissima. También habrá una transmisión en vivo de los integrantes de “Párense de Manos”.

A qué hora abren las puertas del Monumental

En el estadio de River, las puertas estarán habilitadas desde las 16, cuatro horas antes del comienzo del encuentro. Por la cantidad de público prevista, las autoridades recomendaron no esperar hasta último momento para llegar.

El dispositivo contará con más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de seguridad privada, agentes de tránsito y trabajadores de prevención.

El operativo tendrá tres anillos de seguridad y distintos controles para verificar las entradas. También se aplicarán los procedimientos correspondientes a Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos.

La organización estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

El mapa de cortes alrededor del Monumental

La circulación en Núñez tendrá modificaciones importantes durante la jornada. Los principales cortes previstos estarán concentrados en los accesos y avenidas cercanas al estadio.

Las calles y avenidas afectadas serán:

  • Avenida Figueroa Alcorta: corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
  • Avenida Figueroa Alcorta: corte total entre avenida Udaondo y Monroe.
  • Avenida Udaondo: corte total entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.
  • Campos Salles y Ricchieri: corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo.
  • Ingresos por Cantilo al Puente Labruna: corte total.
  • Puente Labruna: corte total entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

Por este motivo, quienes necesiten atravesar Núñez durante las horas previas al partido deberán contemplar los cambios en los recorridos habituales y posibles demoras.

Una jornada especial por la despedida de Messi

La concentración de público comenzará varias horas antes del partido y se extenderá hasta después del encuentro. Mientras en el Monumental se desarrollará el último partido de Messi con la Selección argentina en el país, en Ciudad Universitaria continuará el Fan Fest con actividades hasta la medianoche.

El operativo estará activo durante toda la jornada para ordenar los accesos, controlar el tránsito y acompañar el desplazamiento de los hinchas en una zona que tendrá una circulación mucho mayor a la habitual.

Por eso, las autoridades insistieron en la importancia de llegar temprano al Monumental y tener en cuenta los cortes antes de planificar el viaje hacia Núñez.

En pocas palabras

  • Operativo de seguridad: El partido de despedida de Lionel Messi en el país activará un operativo de seguridad y tránsito desde el mediodía, con cortes en accesos al Monumental y un Fan Fest en Ciudad Universitaria.
  • Fan Fest y acceso al estadio: El Fan Fest funcionará en Ciudad Universitaria desde el mediodía hasta la medianoche con espectáculos y transmisión del partido, mientras que las puertas del Monumental abrirán a las 16.
  • Cortes de tránsito: Se implementarán cortes parciales y totales en avenidas clave de Núñez, como Figueroa Alcorta y Udaondo, afectando la circulación habitual en las inmediaciones del estadio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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