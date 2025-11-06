Jorge Rial tiró un bombazo sobre el futuro de Lionel Messi después del fútbol: "Va a ser..."

Embed

Cómo se generó el debate sobre Lionel Messi

Todo comenzó cuando Mauro Federico comentó la participación de Lionel Messi este 5 de noviembre en el America Business Forum, foro internacional de empresarios y economistas que reunió a "la crème de la crème" de los millonarios de los cinco continentes.

"¿Cuánto tiempo falta para que Messi se transforme en el emblema del poder económico mundial, la representación del empresariado y apoyado por el empresariado?", se preguntó el coequiper de Jorge Rial. "A mí Messi me interesa nada más que adentro de la cancha. Todo lo que pueda hacer afuera ni siquiera me parece atractivo. No me sentaría a escucharlo, no me mueve", respondió el conductor, de forma tajante y poco interesado en el rol que pueda cumplir a futuro el astro argentino como empresario.

Las palabras deRial reabren una discusión que trasciende al fútbol: ¿qué lugar ocupará Messi en el mundo una vez que ya no vista los botines? Con una influencia que supera el deporte, su futuro parece tan incierto como prometedor. Tal vez el tiempo, como siempre, termine dándole la razón a uno u otro.