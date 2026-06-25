Un hincha cruzó en vivo y sin piedad a Nico Occhiato por el escándalo con Messi: “Necesitás un..."

Interesado en conocer más sobre uno de los simpatizantes, Occhiato le preguntó: “¿Cómo te llamás maestro? ¿De dónde sos?”. Sin imaginar lo que vendría después, escuchó la respuesta del hombre: “Esteban, de Tigre. Más allá somos como 20 más en la banda”.

La conversación continuó y el conductor quiso saber a qué se dedicaba. Sin embargo, la respuesta del hincha desató una catarata de carcajadas entre todos los presentes. “Soy abogado… vos estás necesitando uno”, lanzó con total espontaneidad.

La frase cayó como una bomba de humor y rápidamente todos comprendieron la referencia. El comentario apuntaba al conflicto que atraviesa Occhiato con Florencia Peña, ya que trascendió que la actriz estaría evaluando iniciar acciones legales tras su salida del programa. Según se comentó, reclamaría el pago completo de su contrato hasta fin de año, una situación que convirtió la ocurrencia de Esteban en un remate perfecto.

Desde la mesa de Luzu TV, las reacciones no tardaron en llegar. “La clavó y se fue”, comentó entre risas Martín Garabal. Por su parte, Momi Giardina celebró: “Qué capo Esteban”. A continuación, Flor Jazmín Peña sumó: “Buena salida Esteban”, mientras que Marcos Giles remató con un elogio: “Sos el 1 Esteban”.

Entre carcajadas y sin poder ocultar su sorpresa por la ocurrencia del hincha, Nico Occhiato decidió cerrar la nota reconociendo el ingenio del fanático. Mientras se alejaba del lugar, expresó: “Muchas gracias chicos. Gracias Esteban… Esteban venía conmigo y la clavó en el ángulo… qué hijo de puta”.

Así, en medio de una cobertura mundialista y cuando nadie lo esperaba, el conductor terminó siendo protagonista de un desopilante momento que volvió a poner sobre la mesa el conflicto que todavía sigue dando que hablar.

Cuál fue la tajante advertencia de Marley a Nico Occhiato por Florencia Peña tras el escándalo en Luzu

La polémica que se desató en Luzu TV luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información errónea vinculada al padre de Lionel Messi continúa generando repercusiones. Después de que Nico Occhiato se expresara públicamente sobre lo sucedido, salió a la luz la posición que adoptó Marley respecto de El show del verano, el ciclo que comparte con la actriz.

Mientras crecían las especulaciones acerca de la continuidad del conductor en el programa y de los posibles cambios dentro de la señal, Ángel de Brito reveló una conversación privada que mantuvo con él para conocer de primera mano qué ocurrirá con el proyecto.

"Me contestó al toque", contó el conductor de LAM (América TV), antes de compartir el mensaje que recibió de Marley, quien fue contundente al referirse al futuro del envío. Según explicó, no tiene previsto continuar con el ciclo si Flor Peña deja de formar parte del mismo.

"Estoy en Dallas grabando notas. Estoy pasado de grabaciones para el programa. Sin Flor no hay Show del verano", afirmó el conductor, marcando con claridad cuál es su postura tras el revuelo generado en los últimos días.

Además, adelantó que la situación todavía no está resuelta y que habrá una reunión clave con Nico Occhiato para definir los próximos pasos. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", señaló el animador, que actualmente se encuentra trabajando para Telefe con la cobertura del Mundial 2026 en Por el mundo.

Por último, también se refirió a las versiones que hablaban de un supuesto distanciamiento con Florencia Peña y desmintió cualquier conflicto entre ellos. “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, aseguró, dejando en claro que la relación entre ambos sigue siendo la misma pese a la controversia.