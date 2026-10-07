La denuncia de Chloé Bello salpicó a Matías Martín y Yanina Latorre fue contundente: "Es por vos"

La denuncia de Chloé Bello generó repercusión y rápidamente comenzó a circular el nombre de Matías Martín como una de las personas señaladas por la modelo. Ante la situación, el conductor decidió hablar y contar su versión de los hechos.
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Tras la denuncia de Chloé Bello, el nombre de Matías Martín quedó en el centro de la escena y Yanina Latorre aseguró que el mensaje era para él.
La denuncia de Chloé Bello generó repercusión y rápidamente comenzó a circular el nombre de Matías Martín como una de las personas señaladas por la modelo. Ante la situación, el conductor decidió hablar y contar su versión de los hechos.
En Sálvese quien pueda (América TV), Martín aseguró que conoce a Bello, que mantienen una buena relación y que, según su interpretación, lo ocurrido no estaría relacionado con él.
El conductor recordó el vínculo que mantiene con la modelo y explicó que habían estado en contacto antes y durante su visita. "Hablé cuando vino, la pasó genial. Hablamos bastante antes de venir, somos amigos, nos conocemos, tenemos buena onda. Me agradeció, la pasó genial, y no volví a hablar, me contaron lo que pasó, pero para mí no tiene que ver", reiteró.
Uno de los puntos que surgió durante la conversación fue una situación que había ocurrido en el programa y que podía interpretarse como una referencia a Bello. El cronista Rodrigo Bar le preguntó directamente por qué se habían burlado de que ella tenía una perimetral. "No nos burlamos, lo habló, lo contó ella. Ella me agradeció, me dejó mensajes que la pasó espectacular, que cuándo vuelve. La verdad me sorprendería, pero nunca se sabe", respondió el conductor.
Martín también se refirió al vínculo que construyó con Bello a partir de una entrevista que, según recordó, tuvo especial repercusión: "Siempre con la mejor, para mí. Yo lo viví así, si no, calculo que me llamaría porque tengo confianza y lo hablaríamos. Tenemos mucha confianza, es una persona que conozco y que le hice una nota maravillosa, histórica, porque le habían hecho muchas notas, y por ahí tenía mucho hate, viste, por Gustavo (Cerati). Y después de esa nota recibió amor y todos entendieron su historia, creo que eso, por ahí, nos acercó. Nos cruzamos en Madrid, tenemos amigos en común".
Ante la posibilidad de que entre ambos hubiera existido algún tipo de interés romántico, el periodista fue directo y le preguntó: "¿En algún momento vos le tiraste onda como vamos a cenar?". "Nos conocemos, somos amigos, comimos con amigos, salimos varias veces con más gente", respondió Martín, quien volvió a remarcar que el vínculo entre ambos siempre fue de amistad.
Sin embargo, en el programa de Yanina aseguraron que la denuncia de Bello estaría dirigida precisamente hacia Martín: "Le tenemos que dar una mala noticia: te confirmamos, como programa, que es por vos". Y Latorre explicó cuál sería el motivo detrás de la situación y sostuvo: "Ella cree que es a raíz de una invitación denegada o no aceptada de su parte".
La modelo Chloé Bello recurrió a sus redes sociales para compartir un contundente descargo en el que relató una experiencia desagradable que, según contó, atravesó recientemente en el ámbito laboral. Sin mencionar nombres, aseguró que se sintió incómoda durante una entrevista luego de rechazar una invitación de carácter personal por parte de un periodista, y denunció haber recibido comentarios irónicos durante su participación.
A través de sus historias de Instagram, comenzó explicando por qué decidió exponer públicamente lo ocurrido. "No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional", expresó al iniciar su mensaje.
Más adelante, la expareja de Gustavo Cerati sostuvo que lo vivido refleja problemáticas que, a su entender, siguen repitiéndose en distintos ámbitos. "Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros", remarcó.
Luego, Bello brindó detalles sobre el episodio y apuntó tanto contra el conductor como contra una mujer que formaba parte del espacio. "Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa -al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado- fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina quien no se quedó atrás". Además, dejó en claro que se trataba de una figura del medio a la que había admirado profesionalmente: "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré".
Pese al mal momento, la modelo remarcó que optó por mantener la compostura durante toda la situación. "Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que nos las registre, ni que deba naturalizarlas", continuó firme en su postura.
Para concluir, reflexionó sobre los numerosos testimonios de mujeres que atraviesan experiencias similares y reconoció que con el tiempo logró comprender mejor esas denuncias. "Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más", expresó, cerrando su mensaje con una fuerte crítica a ese tipo de conductas.