La denuncia de Chloé Bello salpicó a Matías Martín y Yanina Latorre fue contundente: "Es por vos"

Martín también se refirió al vínculo que construyó con Bello a partir de una entrevista que, según recordó, tuvo especial repercusión: "Siempre con la mejor, para mí. Yo lo viví así, si no, calculo que me llamaría porque tengo confianza y lo hablaríamos. Tenemos mucha confianza, es una persona que conozco y que le hice una nota maravillosa, histórica, porque le habían hecho muchas notas, y por ahí tenía mucho hate, viste, por Gustavo (Cerati). Y después de esa nota recibió amor y todos entendieron su historia, creo que eso, por ahí, nos acercó. Nos cruzamos en Madrid, tenemos amigos en común".

Ante la posibilidad de que entre ambos hubiera existido algún tipo de interés romántico, el periodista fue directo y le preguntó: "¿En algún momento vos le tiraste onda como vamos a cenar?". "Nos conocemos, somos amigos, comimos con amigos, salimos varias veces con más gente", respondió Martín, quien volvió a remarcar que el vínculo entre ambos siempre fue de amistad.

Sin embargo, en el programa de Yanina aseguraron que la denuncia de Bello estaría dirigida precisamente hacia Martín: "Le tenemos que dar una mala noticia: te confirmamos, como programa, que es por vos". Y Latorre explicó cuál sería el motivo detrás de la situación y sostuvo: "Ella cree que es a raíz de una invitación denegada o no aceptada de su parte".

Qué dice la gravísima denuncia de Chloé Bello

La modelo Chloé Bello recurrió a sus redes sociales para compartir un contundente descargo en el que relató una experiencia desagradable que, según contó, atravesó recientemente en el ámbito laboral. Sin mencionar nombres, aseguró que se sintió incómoda durante una entrevista luego de rechazar una invitación de carácter personal por parte de un periodista, y denunció haber recibido comentarios irónicos durante su participación.

A través de sus historias de Instagram, comenzó explicando por qué decidió exponer públicamente lo ocurrido. "No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional", expresó al iniciar su mensaje.

Más adelante, la expareja de Gustavo Cerati sostuvo que lo vivido refleja problemáticas que, a su entender, siguen repitiéndose en distintos ámbitos. "Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros", remarcó.

Luego, Bello brindó detalles sobre el episodio y apuntó tanto contra el conductor como contra una mujer que formaba parte del espacio. "Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa -al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado- fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina quien no se quedó atrás". Además, dejó en claro que se trataba de una figura del medio a la que había admirado profesionalmente: "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré".

Pese al mal momento, la modelo remarcó que optó por mantener la compostura durante toda la situación. "Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que nos las registre, ni que deba naturalizarlas", continuó firme en su postura.

Para concluir, reflexionó sobre los numerosos testimonios de mujeres que atraviesan experiencias similares y reconoció que con el tiempo logró comprender mejor esas denuncias. "Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más", expresó, cerrando su mensaje con una fuerte crítica a ese tipo de conductas.