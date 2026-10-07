La mojada de oreja de Julieta Ortega a Julieta Prandi que generó polémica: "Fingiendo demencia"

La actriz habría explicado que la ausencia de Dutil durante ese período fue precisamente lo que la llevó a querer contar nuevamente con ella en una fecha tan especial. "Le pregunté a Julieta por qué, por qué pasó esta situación, por qué no fue Emanuel, si es que se enojó con Anita y me dice: 'Hace dos años que Ana Paula Dutil, mi mejor amiga, no viene a mi cumpleaños. Siempre viene Enanuel, siempre viene la familia y hace dos años que Ana no viene. Este año quise que ella estuviese'", leyó Martino.

Cuál fue la provocación de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que desató la furia de los hermanos Ortega

La unión de Emanuel Ortega y Julieta Prandi terminó dejando al descubierto una situación familiar que pocos esperaban. Lo que estaba pensado como una celebración reservada para los afectos más cercanos de la pareja, que lleva casi siete años de relación, terminó generando comentarios por un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de varios integrantes de la familia del músico.

Este martes 15 de septiembre, Emanuel y Julieta formalizaron su relación al dar “el sí” en una ceremonia muy reducida que tuvo lugar en el Registro Civil de San Isidro. Sin embargo, detrás de ese momento de felicidad habría un trasfondo que se remonta a los inicios de la historia de amor entre ambos, surgida poco después de la separación del cantante de Ana Paula Dutil, una situación que, según trascendió, le habría provocado un profundo impacto emocional.

El dato que más llamó la atención fue que, entre los hermanos de Emanuel, únicamente Julieta Ortega habría acompañado a la pareja en el casamiento. De acuerdo con las versiones que circularon, los demás familiares no pudieron asistir por compromisos previos y por haber recibido la invitación con escasa anticipación. Aun así, la explicación no logró evitar las especulaciones y muchos comenzaron a preguntarse si existían razones más profundas detrás de esas ausencias.

El tema fue debatido en SQP (América TV), donde Yanina Latorre manifestó abiertamente su asombro por lo ocurrido. “Si se casa un hermano yo falto a la radio, faltó acá al programa, ¡pero voy sí o sí!”, disparó la panelista, dejando en claro su postura frente a la decisión que tomaron los familiares del artista de no estar presentes en una fecha tan especial.