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La mojada de oreja de Julieta Ortega a Julieta Prandi que generó polémica: "Fingiendo demencia"

Una particular situación durante el festejo de Julieta Ortega llamó la atención y quedó bajo la lupa tras un comentario que abrió la puerta a varias especulaciones.

7 oct 2026, 20:47
julieta prandi y ortega
julieta prandi y ortega

El cumpleaños de Julieta Ortega quedó en el centro de la escena por una particular situación familiar. La actriz celebró rodeada de sus afectos y entre los invitados estuvo Ana Paula Dutil, su amiga y expareja de Emanuel Ortega. Sin embargo, Julieta Prandi, actual esposa del cantante, no asistió al festejo.

La situación fue comentada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), donde puso el foco en la presencia de Dutil y en la ausencia de Prandi, especialmente por el vínculo familiar que existe entre las protagonistas. "Anoche fue su cumpleaños, vimos sus historitas que subió, en las historias está Ana Paula Dutil, su amiga, exmujer de su hermano que está recién casado con Julieta Prandi y Julieta Prandi fingiendo demencia subiendo historias en la cancha que fue la despedida de Messi", contó la conductora.

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A partir de allí, Yanina planteó su propia mirada sobre la situación y cuestionó la decisión de Ortega de invitar a Dutil, teniendo en cuenta la relación que actualmente mantiene su hermano con Prandi. "Si vos sos amiga de Ana Paula y no tenés que pelearte con la exmujer de tu hermano si hiciste un vínculo, pero ¿no es una un poco una mojada de oreja invitarla a tu cumpleaños? Yo creo que no la tendrían que invitar y porque Julieta Prandi, obviamente, va a estar incómoda con todo ese evento", opinó.

Sin embargo, detrás de la particular escena habría una explicación mucho más personal. Majo Martino contó que habló directamente con Julieta Ortega para conocer los motivos por los que Ana Paula Dutil volvió a estar presente en su cumpleaños después de dos años.

La actriz habría explicado que la ausencia de Dutil durante ese período fue precisamente lo que la llevó a querer contar nuevamente con ella en una fecha tan especial. "Le pregunté a Julieta por qué, por qué pasó esta situación, por qué no fue Emanuel, si es que se enojó con Anita y me dice: 'Hace dos años que Ana Paula Dutil, mi mejor amiga, no viene a mi cumpleaños. Siempre viene Enanuel, siempre viene la familia y hace dos años que Ana no viene. Este año quise que ella estuviese'", leyó Martino.

Cuál fue la provocación de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que desató la furia de los hermanos Ortega

La unión de Emanuel Ortega y Julieta Prandi terminó dejando al descubierto una situación familiar que pocos esperaban. Lo que estaba pensado como una celebración reservada para los afectos más cercanos de la pareja, que lleva casi siete años de relación, terminó generando comentarios por un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de varios integrantes de la familia del músico.

Este martes 15 de septiembre, Emanuel y Julieta formalizaron su relación al dar “el sí” en una ceremonia muy reducida que tuvo lugar en el Registro Civil de San Isidro. Sin embargo, detrás de ese momento de felicidad habría un trasfondo que se remonta a los inicios de la historia de amor entre ambos, surgida poco después de la separación del cantante de Ana Paula Dutil, una situación que, según trascendió, le habría provocado un profundo impacto emocional.

El dato que más llamó la atención fue que, entre los hermanos de Emanuel, únicamente Julieta Ortega habría acompañado a la pareja en el casamiento. De acuerdo con las versiones que circularon, los demás familiares no pudieron asistir por compromisos previos y por haber recibido la invitación con escasa anticipación. Aun así, la explicación no logró evitar las especulaciones y muchos comenzaron a preguntarse si existían razones más profundas detrás de esas ausencias.

El tema fue debatido en SQP (América TV), donde Yanina Latorre manifestó abiertamente su asombro por lo ocurrido. “Si se casa un hermano yo falto a la radio, faltó acá al programa, ¡pero voy sí o sí!”, disparó la panelista, dejando en claro su postura frente a la decisión que tomaron los familiares del artista de no estar presentes en una fecha tan especial.

     

 

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