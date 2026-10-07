El error imperdonable de Zoe Bogach en la despedida de Messi que enfureció a los hinchas: "Esa gente..."

Cuánto pagó Zoe Bogach para ir a la despedida de Messi

Antes de llegar al Monumental, Zoe Bogach ya había generado repercusión al revelar cuánto dinero tuvo que pagar para cumplir uno de sus grandes deseos: estar presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La influencer había contado que, en un primer momento, le ofrecieron una entrada a un precio todavía más elevado. “Un chico me las quería vender a 2.200.000 pesos. Esta bien, es una reventa, pero eso es un abuso”, se había quejado hace unos días.

Finalmente, la exparticipante de Gran Hermano 2023 (Telefe) logró conseguir una ubicación para presenciar el histórico partido, aunque también tuvo que desembolsar una importante suma de dinero por el acceso.

“Está bien, la entrada salió 336.000 pesos, la pagué un palo. Ya fue, es el último partido de Messi, es el último partido de mi ídolo. Yo nunca en la vida lo fui a ver, no tuve la oportunidad y voy a ir a verlo en su último partido de su vida con la Selección argentina”, comentó.