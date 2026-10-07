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El error imperdonable de Zoe Bogach en la despedida de Messi que enfureció a los hinchas: "Esa gente..."

Zoe Bogach fue a la despedida de Lionel Messi en el Monumental y quedó en el ojo de la tormenta por una situación que protagonizó durante el partido y que generó fuertes críticas en redes.

7 oct 2026, 19:52
El error imperdonable de Zoe Bogach en la despedida de Messi que enfureció a los hinchas: Esa gente...

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Zoe Bogach fue una de las tantas figuras que se acercaron al Monumental para vivir en primera persona la histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La influencer se mostró emocionada incluso antes del comienzo del partido y compartió con sus seguidores la alegría por una noche que quedará en la memoria de todos los hinchas.

Sin embargo, como suele suceder con cada publicación que realiza, las críticas no tardaron en aparecer. Esta vez, la situación se dio ya dentro del estadio, cuando Zoe tomó su celular y comenzó a grabarse mientras en las tribunas se escuchaban los cánticos contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aunque la influencer dejó en claro que no entendía demasiado qué estaba cantando el público ni a quién estaba dirigido el reclamo.

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El polémico gesto que compartió en sus propias redes generó el repudio generalizado en X, en donde varios usuarios la fulminaron por haber ido a la despedida.

“Esta gente fue a la despedida. Mamita”; “Ignórenla ya que solo quiere llamar la atención y no le importa si es hate porque quiere que todos hablen de ella”; “Esto ya es una provocación directa sabiendo que hay un montón de gente que quiso ir”; “¡Qué país generoso! Por lo único que quería ir seguro es para tener la fotito en la cancha y hacerse ver"; fueron algunos de los mensajes que recibió.

Cuánto pagó Zoe Bogach para ir a la despedida de Messi

Antes de llegar al Monumental, Zoe Bogach ya había generado repercusión al revelar cuánto dinero tuvo que pagar para cumplir uno de sus grandes deseos: estar presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La influencer había contado que, en un primer momento, le ofrecieron una entrada a un precio todavía más elevado. “Un chico me las quería vender a 2.200.000 pesos. Esta bien, es una reventa, pero eso es un abuso”, se había quejado hace unos días.

Finalmente, la exparticipante de Gran Hermano 2023 (Telefe) logró conseguir una ubicación para presenciar el histórico partido, aunque también tuvo que desembolsar una importante suma de dinero por el acceso.

Está bien, la entrada salió 336.000 pesos, la pagué un palo. Ya fue, es el último partido de Messi, es el último partido de mi ídolo. Yo nunca en la vida lo fui a ver, no tuve la oportunidad y voy a ir a verlo en su último partido de su vida con la Selección argentina”, comentó.

     

 

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