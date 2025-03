¿Qué le pasa a Messi? Inter Miami confirmó el parte médico del astro rosarino

Horas después, Inter Miami confirmó el grado de la lesión con un comunicado oficial. “Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, detallaron desde el club estadounidense.

El mensaje de Messi tras confirmarse su ausencia

A través de su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección Argentina expresó su tristeza por perderse los encuentros ante Uruguay y Brasil y envió un mensaje de apoyo a sus compañeros: "Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección. Como siempre, quería estar, pero una lesión me obliga a parar por un tiempo. Desde acá voy a estar alentando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!".

Por el momento, no hay certezas sobre su regreso a las canchas. Lo positivo para el Inter Miami es que este fin de semana no tendrá actividad debido a la fecha FIFA. Su próximo partido será el 29 de marzo ante Philadelphia Union, aunque es prácticamente un hecho que Messi no estará disponible. Además, es duda para los cuartos de final de la Concacaf Champions League ante Los Ángeles F.C., serie que comienza el 3 de abril.