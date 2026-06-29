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Mario Pergolini se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais tras años de rumores de enemistad

Mario Pergolini habló por primera vez sobre el fallecimiento de la conductora y despejó, con sus palabras, los viejos rumores de una supuesta enemistad entre ambos.

29 jun 2026, 09:59
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Mario Pergolini se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais tras años de rumores de enemistad

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Mario Pergolini se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais tras años de rumores de enemistad

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio en un trágico accidente ferroviario, conmocionó al mundo del espectáculo. La conductora tenía 54 años y perdió la vida luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Tres días después de la tragedia, Mario Pergolini decidió romper el silencio y le dedicó unas sentidas palabras durante su programa en Vorterix. El conductor, a quien Ernestina sucedió al frente de Caiga Quien Caiga (CQC), lamentó profundamente la noticia.

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“Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida”, expresó. Luego destacó el afecto que despertaba la periodista incluso en los momentos más difíciles de su vida: “Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante”.

Antes de cerrar el tema, Pergolini envió un mensaje de apoyo a sus seres queridos: “Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo”, concluyó con visible pesar.

Los rumores de una supuesta enemistad entre Mario Pergolini y Ernestina Pais

Las declaraciones del conductor volvieron a poner sobre la mesa una versión que circuló durante años: la de una presunta mala relación entre ambos.

Los rumores comenzaron en 2009, cuando Ernestina Pais fue elegida para reemplazar a Mario Pergolini en la conducción de CQC, luego de que el histórico conductor decidiera dar un paso al costado tras 15 años al frente del ciclo.

En aquel momento se especuló con que a Pergolini no le habría agradado que una mujer ocupara su lugar. Sin embargo, esa supuesta enemistad jamás fue confirmada por ninguno de los dos.

Por el contrario, Ernestina siempre habló públicamente con admiración sobre Pergolini y destacó en distintas entrevistas la importancia que tuvo para ella asumir la conducción de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

Las palabras de Pergolini, cargadas de respeto y afecto, terminaron por reforzar esa imagen y dejaron atrás las versiones que durante años alimentaron una supuesta rivalidad entre ambos.

     

 

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