Mario Pergolini se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais tras años de rumores de enemistad

Los rumores de una supuesta enemistad entre Mario Pergolini y Ernestina Pais

Las declaraciones del conductor volvieron a poner sobre la mesa una versión que circuló durante años: la de una presunta mala relación entre ambos.

Los rumores comenzaron en 2009, cuando Ernestina Pais fue elegida para reemplazar a Mario Pergolini en la conducción de CQC, luego de que el histórico conductor decidiera dar un paso al costado tras 15 años al frente del ciclo.

En aquel momento se especuló con que a Pergolini no le habría agradado que una mujer ocupara su lugar. Sin embargo, esa supuesta enemistad jamás fue confirmada por ninguno de los dos.

Por el contrario, Ernestina siempre habló públicamente con admiración sobre Pergolini y destacó en distintas entrevistas la importancia que tuvo para ella asumir la conducción de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

Las palabras de Pergolini, cargadas de respeto y afecto, terminaron por reforzar esa imagen y dejaron atrás las versiones que durante años alimentaron una supuesta rivalidad entre ambos.