Regresos, dudas y decisiones: quiénes son los 12 jugadores que vuelven a River en 2026 y qué hará Gallardo en cada caso

Una docena de futbolistas concluyen sus respectivos préstamos y regresarán al Millonario el 1° de enero. Marcelo Gallardo deberá analizar caso por caso en medio de una profunda renovación del plantel.

Luego de un cierre de 2025 lejos de las expectativas, Marcelo Gallardo inició una reestructuración profunda del plantel de River de cara a la próxima temporada. A las salidas ya confirmadas y la promoción de juveniles, se le suma una situación clave: el regreso de 12 futbolistas que finalizarán sus préstamos y deberán presentarse el 1° de enero para definir su futuro. Aunque el panorama no parece sencillo para la mayoría, el Muñeco evaluará cada caso antes de tomar una decisión definitiva.

image

El objetivo de River para 2026 es claro: volver a competir al máximo nivel tanto en el plano local como internacional. En ese contexto, estos regresos abren interrogantes sobre qué lugar pueden ocupar dentro de un plantel que busca jerarquía, regularidad y recambio confiable.

  • Ezequiel Centurión

El arquero es, quizás, el nombre más destacado de la lista. A los 28 años, fue titular indiscutido y referente en Independiente Rivadavia, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Argentina. Disputó 57 partidos y mantuvo su arco en cero en 20 oportunidades. Fue clave en instancias decisivas, incluso ante River, al contener un penal a Miguel Borja en semifinales. Su regreso se da en un puesto con competencia directa: Franco Armani y Jeremías Ledesma parecen tener ventaja, por lo que su continuidad en Mendoza, donde jugaría Copa Libertadores, asoma como una opción concreta.

  • Daniel Zabala

El defensor central debutó en Primera con Martín Demichelis y sumó algunos minutos más con Gallardo, pero su préstamo a Huracán estuvo marcado por las lesiones. Un desgarro en el inicio y la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lo dejaron fuera de las canchas durante gran parte del año. Apenas jugó tres partidos y su evolución física será determinante para su futuro.

  • Gonzalo Trindade

El lateral izquierdo de 21 años fue cedido a Central Córdoba, aunque no logró afirmarse. Jugó 12 partidos en total y perdió terreno en la consideración de Omar De Felippe, quedando fuera de varias convocatorias. Su última aparición fue en agosto, lo que complica sus chances de pelear por un lugar en River.

  • Elián Giménez

El volante central, que aún no debutó en la Primera del Millonario, tuvo un paso interesante por Sarmiento de Junín. Tras un inicio como suplente, ganó continuidad y cerró el año con 24 partidos, dos goles y una asistencia. En un contexto de recambio en la mitad de la cancha, podría ser una alternativa, aunque la búsqueda de refuerzos en ese puesto lo deja en segundo plano.

  • Tobías Leiva

El mediocampista tuvo un año irregular en Aldosivi. Fue titular durante el Apertura, convirtió dos goles y luego sufrió una lesión de rodilla que lo marginó. Cuando regresó, perdió protagonismo. Cerró el año con 23 partidos, dos goles y una asistencia, pero sin llegar a debutar oficialmente en River.

  • Tiago Serrago

Uno de los casos más positivos. El volante ofensivo brilló en Aldosivi y dejó una imagen fuerte con su gol ante Boca en La Bombonera en su primer contacto con la pelota. Sumó 27 partidos, dos goles y una asistencia, y fue clave en la permanencia del Tiburón. Su polifuncionalidad lo posiciona como una opción a evaluar.

  • Tomás Castro Ponce

Con debut en River en 2020, su carrera continuó lejos de Núñez. Tras pasos por Godoy Cruz y Atlético Tucumán, jugó en Almagro durante 2025. Disputó 30 partidos y dio dos asistencias, aunque no logró pelear el ascenso. Su futuro parece nuevamente lejos del club.

  • Tomás Galván

El mediapunta tuvo un buen año en Vélez. Alternó titularidades y se afianzó con Guillermo Barros Schelotto, anotando goles importantes tanto a nivel local como internacional. Jugó 27 partidos, marcó cuatro goles y dio una asistencia. Es uno de los nombres que podría interesar como recambio, aunque desde Liniers buscan retenerlo.

  • Franco Alfonso

El extremo, que había despertado expectativas en su debut con River, no logró consolidarse en sus préstamos. En Central Córdoba tuvo un rol secundario: 15 partidos, solo cinco como titular y sin goles. Su panorama es complejo.

  • Alexis González

El delantero jugó en Audax Italiano de Chile. Participó en 18 encuentros y convirtió tres goles, con mayor presencia en la Copa Chile que en el torneo local. Su regreso abre dudas sobre su proyección inmediata en River.

  • Tomás Nasif

El centrodelantero tuvo un buen arranque en Banfield, con goles importantes en sus primeros partidos. Sin embargo, un esguince de tobillo y posteriores complicaciones físicas lo alejaron de las canchas durante gran parte del año. Cerró la temporada con nueve partidos, tres goles y una asistencia. El Taladro intentará renovarle el préstamo.

  • Oswaldo Valencia

El atacante colombiano tuvo su primera experiencia profesional en Cúcuta Deportivo. Jugó 16 partidos en la Segunda División de Colombia y no convirtió goles. Su adaptación al fútbol profesional todavía está en proceso.

Con todos estos nombres sobre la mesa, Gallardo deberá definir quiénes pueden ser útiles para el nuevo River y quiénes deberán buscar continuidad lejos de Núñez. La pretemporada será clave y, como suele ocurrir, solo unos pocos lograrán quedarse.

