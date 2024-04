Salió el fallo contra el exDT del femenino de Boca por abuso sexual: el duro revés para el Consejo de Fútbol

Tras el rechazo del pedido de recusación realizado por la defensa de Martínez, quien había solicitado la nulidad del proceso debido a presuntas "irregularidades tendenciosas" por parte del juez, el proceso continuó según lo previsto este miércoles.

Según Marco, quien presentó la denuncia el 7 de marzo de 2023 tras una serie de actitudes agraviantes por parte del entonces director técnico del equipo femenino, Bermúdez y Delgado "sabían que el abuso sexual era real", pero no tomaron medidas al respecto. En sus declaraciones, no respaldaron la postura de la denunciante, lo que llevó al juez a acusarlos de falso testimonio.

"Todos me escucharon y me prometieron que buscarían una solución, pero nada cambió. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi número de teléfono sigue siendo el mismo de siempre. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llamara, pero nunca volvió a atenderme", señaló Marco en una entrevista con La Nación.

En caso de ser declarado culpable, ¿a qué pena se enfrenta Jorge Martínez?

Este delito al que se enfrenta el exentrenador de Boca conlleva penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión. Sin embargo, en caso de ser declarado culpable, la pena solo sería de cumplimiento efectivo si supera los tres años; de lo contrario, se considera excarcelable.

"Estoy muy seguro, porque soy inocente", declaró el exentrenador de las Gladiadoras antes del inicio del proceso legal. “Feliz, porque llegó el día para demostrar mi inocencia. Esa es la tranquilidad que tengo. Contento que se ejecute el juicio”, agregó.