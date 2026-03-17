San Lorenzo despidió al DT Damián Ayude tras la goleada por 5-2 ante Defensa y Justicia

Además, la derrota frente a Defensa y Justicia fue la tercera en el campeonato y dejó al equipo fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

El clima en el estadio también reflejó el mal momento: tras el partido, el equipo se retiró bajo silbidos, mientras que el entrenador había expresado públicamente su deseo de seguir.

Quién dirigirá a San Lorenzo tras la salida de Ayude

Mientras la dirigencia trabaja en la elección de un nuevo entrenador, el plantel quedó a cargo de manera interina de Alan Capobianco, actual técnico de la Reserva.

Capobianco será quien dirija al equipo en el próximo compromiso, el debut por la Copa Argentina frente a Deportivo Rincón de los Sauces, programado para el viernes, en caso de que no se defina antes al reemplazante definitivo.

Ayude, de 43 años, había asumido en junio de 2025 y dirigió un total de 29 partidos, con un balance de nueve victorias, once empates y nueve derrotas.

De esta manera, San Lorenzo inicia una nueva etapa en busca de revertir un presente deportivo complicado y recuperar terreno tanto en el torneo local como en las competencias que afronta en la temporada.