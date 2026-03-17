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FIN DE CICLO

San Lorenzo despidió al DT Damián Ayude tras la goleada por 5-2 ante Defensa y Justicia

San Lorenzo decidió terminar el ciclo del entrenador luego de la goleada sufrida ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro. ¿Quién será su reemplazante?

San Lorenzo despidió al DT Damián Ayude tras la goleada por 5-2 ante Defensa y Justicia

La derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro marcó un punto de quiebre en San Lorenzo. Tras ese resultado, la dirigencia tomó la decisión de despedir al entrenador Damián Ayude, quien había manifestado su intención de continuar en el cargo pese al duro golpe.

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La decisión fue comunicada antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva por el presidente transitorio Sergio Costantino junto al director deportivo Pablo Barrientos.

El ciclo del DT quedó comprometido tras la goleada sufrida en condición de local, en un contexto deportivo que ya venía siendo adverso para el equipo.

Por qué San Lorenzo decidió echar a Damián Ayude

El rendimiento en el Torneo Apertura fue determinante. San Lorenzo acumulaba cuatro partidos sin victorias y solo había conseguido tres triunfos en diez fechas disputadas: ante Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de Río Cuarto.

Además, la derrota frente a Defensa y Justicia fue la tercera en el campeonato y dejó al equipo fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

El clima en el estadio también reflejó el mal momento: tras el partido, el equipo se retiró bajo silbidos, mientras que el entrenador había expresado públicamente su deseo de seguir.

Quién dirigirá a San Lorenzo tras la salida de Ayude

Mientras la dirigencia trabaja en la elección de un nuevo entrenador, el plantel quedó a cargo de manera interina de Alan Capobianco, actual técnico de la Reserva.

Capobianco será quien dirija al equipo en el próximo compromiso, el debut por la Copa Argentina frente a Deportivo Rincón de los Sauces, programado para el viernes, en caso de que no se defina antes al reemplazante definitivo.

Ayude, de 43 años, había asumido en junio de 2025 y dirigió un total de 29 partidos, con un balance de nueve victorias, once empates y nueve derrotas.

De esta manera, San Lorenzo inicia una nueva etapa en busca de revertir un presente deportivo complicado y recuperar terreno tanto en el torneo local como en las competencias que afronta en la temporada.

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