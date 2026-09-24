La fuerte revelación de Moria Casán sobre Mirtha Legrand y su estado de salud: "Está zafando de..."

“Están todos esperando a la señora Legrand, para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta. Faltan cinco meses y está recuperándose”, señaló Moria Casán, en referencia al próximo cumpleaños de la histórica figura de la televisión.

Además, la conductora buscó transmitir tranquilidad a quienes siguen con preocupación la evolución de Mirtha y explicó por qué todavía continúa internada. “Para que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar, tiene 99 años, está zafando de todo, tiene una ganas de vivir esta mujer”, expresó Moria durante su programa.

En ese sentido, Casán también hizo hincapié en la actitud de la conductora frente al delicado momento que atraviesa. “La actitud gánica de ella por supuesto, le favorece”, aseguró. A su vez, el doctor Guillermo Capuya destacó la importancia que tienen las ganas de Mirtha Legrand de recuperarse y volver a su actividad habitual. En particular, señaló como un factor de motivación su deseo de volver a sentarse en su tradicional mesaza para realizar el programa de cada sábado por la noche.

Así, mientras permanece en sala común y continúa bajo seguimiento médico, la atención está puesta en el próximo parte para conocer cómo sigue la evolución de Mirtha Legrand después de los días de mayor preocupación por su estado de salud.

Cuál fue la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y atraviesa una evolución favorable, se conoció qué sucederá con sus tradicionales programas de El Trece durante el próximo fin de semana.

En medio de la ausencia de la histórica conductora por cuestiones de salud, Juana Viale asumió nuevamente la conducción de ambos ciclos y, según informaron en Puro Show (El Trece), continuará al frente de las emisiones hasta que su abuela pueda regresar a la televisión.

La decisión habría sido consensuada entre la nieta de la diva y la producción de los programas, por lo que Juana seguirá ocupándose tanto de La noche de Mirtha, los sábados por la noche, como de Almorzando con Juana, los domingos al mediodía.

“Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, confirmó el conductor Matías Vázquez.

De esta manera, la conductora permanecerá al frente de los dos ciclos mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación y aguarda el momento de volver a la pantalla.