Mundial 2026: cuándo y dónde jugará Argentina por el fixture del Grupo J

El partido se disputará en el imponente Arrowhead Stadium, uno de los estadios más ruidosos del planeta, con capacidad para 76.416 espectadores.

San Francisco: escenario del duelo ante Austria

El segundo partido del Grupo J se jugará en San Francisco, uno de los íconos de la Costa Oeste y la cuarta ciudad más poblada de California.

En lo deportivo, su emblema son los San Francisco 49ers, y el encuentro se disputaría en el Levi’s Stadium, con capacidad para 72.864 personas y parte de la Copa América 2024. Allí, Argentina se medirá ante Austria.

Dallas: la definición del grupo frente a Jordania

El cierre del grupo será en Dallas, una ciudad que busca reforzar su perfil turístico y que recibirá una gran afluencia de hinchas argentinos.

El partido se jugará en el AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores, también utilizado durante la Copa América 2024.

Con quién jugaría Argentina en 16avos de final

Si la Selección finaliza primera en el Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si termina segunda, jugará ante el ganador de ese mismo grupo.

Esto abre la puerta a dos posibles escenarios atractivos para el público argentino: