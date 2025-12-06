Mundial 2026: cuándo y dónde jugará Argentina por el fixture del Grupo J
La FIFA confirmó las sedes y los horarios en los que se presentará la selección de Lionel Scaloni. La Copa del Mundo a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos ya tiene sus grupos confirmados.
Cuándo y dónde juega Argentina por el fixture del Grupo J.
LaSelección Argentina ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026. Tras el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, el equipo de Lionel Scaloni compartirá el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, pero restaba conocer los estadios, días y horarios de sus encuentros que se definió este sábado.
El fixture completo se publicó el sábado 6, y desde entonces la delegación albiceleste comenzó a trazar la logística de viajes para defender el título obtenido en Qatar 2022. Mientras tanto, la FIFA confirmó que México y Sudáfrica reeditarán el partido inaugural del Mundial 2010: se enfrentarán el 11 de junio a las 17 (hora argentina) en Ciudad de México.
El Grupo J jugará sus tres encuentros en Kansas City, San Francisco y Dallas, todas ciudades de Estados Unidos. Tal como indicaba el primer boceto, los partidos serán el 16, 22 y 27 de junio.
Fixture completo de Argentina en el Mundial 2026:
Fecha 1: Argentina vs. Argelia — martes 16 de junio, Kansas City, 22 horas.
Fecha 2: Argentina vs. Austria — lunes 22 de junio, San Francisco, 14 horas.
Fecha 3: Argentina vs. Jordania — sábado 27 de junio, Dallas, 23 horas.
Kansas City: la sede del debut albiceleste
Argentina hará su presentación ante Argelia en Kansas City, una ciudad con fuerte identidad deportiva y sede de tres franquicias profesionales:
Kansas City Chiefs (NFL)
Kansas City Royals (MLB)
Sporting Kansas City (MLS)
El partido se disputará en el imponente Arrowhead Stadium, uno de los estadios más ruidosos del planeta, con capacidad para 76.416 espectadores.
San Francisco: escenario del duelo ante Austria
El segundo partido del Grupo J se jugará en San Francisco, uno de los íconos de la Costa Oeste y la cuarta ciudad más poblada de California.
En lo deportivo, su emblema son los San Francisco 49ers, y el encuentro se disputaría en el Levi’s Stadium, con capacidad para 72.864 personas y parte de la Copa América 2024. Allí, Argentina se medirá ante Austria.
Dallas: la definición del grupo frente a Jordania
El cierre del grupo será en Dallas, una ciudad que busca reforzar su perfil turístico y que recibirá una gran afluencia de hinchas argentinos.
Es una de las pocas ciudades estadounidenses con presencia en todas las grandes ligas deportivas:
Dallas Cowboys (NFL)
Dallas Stars (NHL)
Dallas Mavericks (NBA)
Texas Rangers (MLB)
FC Dallas (MLS)
Dallas Jackals Rugby (MLR)
El partido se jugará en el AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores, también utilizado durante la Copa América 2024.
Con quién jugaría Argentina en 16avos de final
Si la Selección finaliza primera en el Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si termina segunda, jugará ante el ganador de ese mismo grupo.
Esto abre la puerta a dos posibles escenarios atractivos para el público argentino:
Un clásico rioplatense ante Uruguay.
Un nuevo cruce con España, rival de la Finalissima que se disputará meses antes del Mundial.