Julio viene rojo: ¿Qué puede pasar con el dólar blue y dólar bolsa?

Y los números de caja del Tesoro Nacional ponen en alerta a inversores también porque se demora el recorte de gasto público con la puesta en marcha de la segmentación de tarifas. Julio viene con un rojo fiscal del orden de los $250 mil millones.

Pero adicionalmente otra fuente de emisión de pesos que agregó preocupación es la que hace el BCRA para sostener el precio de los bonos en pesos, especialmente los indexados por el CER. En junio fueron cerca de $700 mil millones los inyectados por el BCRA a través de este mecanismo.

La clave entonces pasa por la recuperación del crédito en pesos por parte de Martín Guzmán. El BCRA en el interín es su prestamista de última instancia emitiendo pesos, lo que a su vez alimenta al dólar blue y a sus vertientes el “MEP” y el “contado con liqui”. Por el momento ello está lejos de ocurrir con rendimientos como el BONER “TX24” que ofrece no sólo la inflación que se acumule hasta el 2024 sino también un adicional de 14 puntos porcentuales. Ese alto rendimiento refleja las dudas sobre su pago como contracara. Por ende, hasta que no caiga ese alto rendimiento, el ministro Guzmán no recuperará el crédito en pesos, el BCRA seguirá emitiendo y el dólar por ende bajo presión.

Las mismas dudas que se centran sobre el blue se posan sobre la sostenibilidad del tipo de cambio oficial. El BCRA debió intervenir en las operaciones a futuro en junio vendiendo u$s 1.000 millones por la mayor demanda de empresas intentando cubrirse ante la incertidumbre reinante. El cepo importador, acentuado esta semana, permitió al BCRA sumar reservas, ayer u$s 536 millones. Las dudas igual persisten.

Mucha incertidumbre y la certeza de que julio no será fácil en lo financiero.