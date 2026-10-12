El Indec dará a conocer la inflación de septiembre: el dato que estima el mercado

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación mensual fue del 2%. Según su análisis, uno de los principales motores de las subas fue la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento del 3,2%.

Equilibra, en tanto, calculó que el IPC avanzó un 2,1% en septiembre, lo que representaría un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto. Al mismo tiempo, proyectó una leve desaceleración de la inflación núcleo, que se ubicaría en el 1,7%, una baja de 0,1 puntos porcentuales.

Verduras, carne y precios regulados, entre los factores de presión

Al analizar el comportamiento de los precios, Equilibra señaló que, con el comienzo de la primavera y los cambios en los hábitos de consumo, “los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa”. Además, indicó que “los regulados subieron en torno al 2,7%”.

Eco Go también proyectó una suba mensual del 2% para los precios minoristas. La consultora explicó que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto”.

En la misma línea, C&T Asesores Económicos estimó que la inflación fue del 1,9%. De acuerdo con su medición, alimentos y bebidas registraron un aumento del 2%, el mayor ritmo desde mayo. Las verduras encabezaron las subas dentro de ese rubro, con un incremento del 11%, mientras que la carne avanzó un 2,1%.

Por último, Analytica detectó una variación semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre. La suba acumulada en cuatro semanas alcanzó el 2,8%, mientras que la consultora proyectó un incremento del 2% para el nivel general de precios.