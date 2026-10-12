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El Indec dará a conocer la inflación de septiembre: el dato que estima el mercado

El organismo difundirá el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego del 1,7% registrado en agosto. Las estimaciones privadas apuntan a nuevas subas en alimentos y combustibles.

El organismo difundirá el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El organismo difundirá el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego del 1,7% registrado en agosto. (Foto: archivo)
Leé también La inflación mayorista subió 2,1% en agosto y acumuló un aumento de 19,1% en lo que va del año
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró además una variación interanual de 29,8%. (Foto: achivo)

El dato será seguido de cerca por el equipo económico, mientras avanzan las negociaciones con el Fondo. Las consultoras privadas estiman que el índice mensual se ubicará entre el 1,9% y el 2,1%, por encima del 1,7% registrado en agosto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado(REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, proyectó una inflación del 1,9% para septiembre. Además, previó que la variación interanual alcance el 30,3% hacia el cierre del año.

Las estimaciones privadas apuntan a nuevas subas en alimentos y combustibles en septiembre. (Foto: archivo)

Las estimaciones privadas apuntan a nuevas subas en alimentos y combustibles en septiembre. (Foto: archivo)

Como referencia previa al dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 1,8% en septiembre, frente al 1,7% de agosto. La variación mostró una leve aceleración, en línea con las estimaciones de distintas consultoras.

Qué anticiparon las consultoras privadas

La firma LCG informó que los alimentos básicos aumentaron un 1,7% durante la última semana de septiembre. De esta manera, la suba acumulada en las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. La evolución de este rubro es relevante para el índice general por su incidencia en el gasto de los hogares.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación mensual fue del 2%. Según su análisis, uno de los principales motores de las subas fue la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento del 3,2%.

Equilibra, en tanto, calculó que el IPC avanzó un 2,1% en septiembre, lo que representaría un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto. Al mismo tiempo, proyectó una leve desaceleración de la inflación núcleo, que se ubicaría en el 1,7%, una baja de 0,1 puntos porcentuales.

Verduras, carne y precios regulados, entre los factores de presión

Al analizar el comportamiento de los precios, Equilibra señaló que, con el comienzo de la primavera y los cambios en los hábitos de consumo, “los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa”. Además, indicó que “los regulados subieron en torno al 2,7%”.

Eco Go también proyectó una suba mensual del 2% para los precios minoristas. La consultora explicó que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto”.

En la misma línea, C&T Asesores Económicos estimó que la inflación fue del 1,9%. De acuerdo con su medición, alimentos y bebidas registraron un aumento del 2%, el mayor ritmo desde mayo. Las verduras encabezaron las subas dentro de ese rubro, con un incremento del 11%, mientras que la carne avanzó un 2,1%.

Por último, Analytica detectó una variación semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre. La suba acumulada en cuatro semanas alcanzó el 2,8%, mientras que la consultora proyectó un incremento del 2% para el nivel general de precios.

En pocas palabras

  • Inflación de septiembre: El INDEC dará a conocer el dato oficial, esperado entre 1,9% y 2,1% por consultoras privadas.
  • Factores de presión: Se destacan las subas en alimentos (especialmente verduras y carne) y precios regulados, anticipando una leve aceleración respecto a agosto.
  • Contexto económico: El anuncio coincide con el viaje del ministro Luis Caputo a Tailandia para reuniones del FMI y el Banco Mundial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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