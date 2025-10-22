Advierten sobre un bolso "lleno de plata" en medio del escándalo entre Maxi "El Brother" y L-Gante

Finalmente, Cipolla describió un período de gran vulnerabilidad económica del artista: “En un momento no tenía ni plata para tener la heladera llena. Le daban la plata de a cuenta gotas, muy de a poco. Él no tenía ni control de su vida: Maxi le decía qué comer, qué no, qué desayunar y le daba la plata de a poquito”, concluyó el abogado.

¿Qué dijo L-Gante tras el conflicto con su ex representante, Maxi El Brother?

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), L-Gante se comunicó por mensaje de texto con Yanina Latorre, luego de la denuncia que presentó contra su ex representante Maxi “El Brother”.

“Le pregunto cómo está, me prometió que uno de estos días va a venir al programa, y me dijo: ‘Todo en orden, arrancando el día, ocupándome de lo nuevo’”, relató la conductora al aire, antes de comenzar con la lectura del intercambio con el cantante.

A continuación, Yanina compartió un fragmento del mensaje que recibió: “Más que nada quiero tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando”.

La conversación continuó con más definiciones del artista, quien manifestó su deseo de asumir el control total de su vida: “Me dice: ‘Me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal’”.

Con tono crítico, la conductora opinó sobre el desafío que enfrenta el músico: “Acá permitime dudar: le va a costar encontrar gente de confianza”.

Por último, Yanina leyó otro mensaje en el que L-Gante explicó cómo está manejando la situación actual: “Me pone: ‘Por ahora solo anulé la gestión y voy a tratar de cumplir con lo que había pendiente’”.

Como cierre, Latorre reveló un dato que sorprendió a todos en el estudio: el valor de un show del referente de la cumbia 420 ronda los 45 millones de pesos. “Piensen en la cantidad de shows que mete, ¿dónde está la plata?”, se preguntó.