Prat Gay puso condiciones para que la oposición apoye un acuerdo con el FMI

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay afirmó que la oposición va a acompañar un acuerdo con el FMI si el Gobierno presenta al Congreso "una propuesta concreta y razonable". "La oposición está más fuerte que antes luego de las elecciones legislativas. Pero si el Gobierno viene con una propuesta concreta y razonable, y atiende las urgencias del momento, no hay razón para que la oposición no acompañe" ese acuerdo, sostuvo el economista.