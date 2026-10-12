Tras los ataques en Arabia Saudita, el barril de petróleo subió casi 2 por ciento

A ese escenario se sumaron los recientes ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte marítimo de hidrocarburos. La escalada de tensión amenaza con alterar la recuperación que habían registrado las exportaciones de petróleo de Medio Oriente durante septiembre.

Goldman Sachs elevó su previsión para el precio del Brent

En medio de la incertidumbre, Goldman Sachs aumentó su proyección para el precio del Brent en diciembre, de US$ 85 a US$ 90 por barril. La entidad también estimó que el mercado podría incorporar una prima de riesgo superior a los US$ 20.

En relación con el WTI, el banco señaló que su cotización se encuentra en niveles inusualmente bajos frente al Brent debido a los elevados costos de transporte entre Estados Unidos y Europa. En ese contexto, indicó que “prevemos que los precios del WTI alcancen una media de U$S 81 en diciembre de 2026 y de U$S 73 en 2027”.

El gasóleo bajó tras el anuncio de nuevos envíos rusos

Mientras el petróleo registraba subas, el precio del gasóleo cayó un 4,3% en el mercado ICE y se ubicó en US$ 1.419,50 por tonelada. El retroceso se produjo después de los anuncios de Trump sobre el envío inmediato de más de 300.000 toneladas de diésel ruso, equivalentes a 2,25 millones de barriles, para abastecer la demanda de Estados Unidos y del mercado global. Según lo anunciado, esos cargamentos serían seguidos por nuevos suministros.

En paralelo, en el golfo de México, Shell, Chevron y BP avanzaban en la evacuación y reubicación de personal, mientras evaluaban las tareas necesarias para restablecer la producción en sus plataformas después del paso del huracán Isaías, que tocó tierra durante la madrugada del sábado.