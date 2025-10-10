A24.com

¡Más enamorada que nunca! Liz Solari presentó públicamente a su nuevo novio: las fotos

En pareja desde hace un tiempo con un joven ambientalista pero siempre con el más bajo de los perfiles, anoche Liz Solari se mostró oficialmente en la noche porteña junto a su enamorado. Mirá de quién se trata.

10 oct 2025, 10:31
Después de su ruptura con Gastón Pauls en 2022, si bien nunca confirmaron públicamente la relación, hace ya batante tiempo que Liz Solari volvió a encontrar el amor de la mano de Máximo Mazzocco, un joven ambientalista de 35 años con el que comparte su nueva filosofía de vida aferrada a la naturaleza y la espiritualidad.

Pero claro que ello no quita que de vez en cuando la modelo despunte el vicio de hacerse presente en alguno que otro evento relacionado con el mundo de la moda. Y tal fue el caso de este jueves cuando concurrió a una presentación de un diseñador amigo en el más paquete de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires junto a su pareja con la que pocas veces suele mostrarse en público.

Pero no lo hizo sola. Lo cierto es que Liz se mostró feliz y sonriente de la mano del empresario ambiental del que no se despegó en toda la noche. Y si bien en un primer momento prefirió posar sola para los cámaras, luego aceptó relajda fotografiarse junto al hombre con el que comparte su vida.

Para la ocasión, Solari optó por un look con el que no pasó desapercibida: un conjunto de palazzo capri y chaqueta corta en diferentes tonos rosados y fucsia brillantes, combinado con top y zapatos blancos, que no hicieron más que resaltar su delicada figura.

En tanto, su novio apostó a un estilo más informal y descontracturado: pantalón bordó, remera casual ris con detalles en blanco y amarillo y gorro en composé.

Quién es Máximo Mazzocco, el novio ambientalista de Liz Solari

Desde hace casi tres años, Liz Solari está en pareja con Máximo Mazzocco, un joven argentino que combina el activismo ambiental con el emprendedurismo sustentable y una profunda vocación por el cuidado del planeta. Juntos forman una dupla que no solo comparte el amor, sino también una manera de ver la vida y de accionar en función de ella.

Su historia comenzó de la forma más simple: se conocieron por casualidad en la calle. Una charla espontánea bastó para que surgiera una conexión genuina, sin pretensiones, basada en intereses comunes como la ecología, el respeto por los animales y la búsqueda de un estilo de vida más consciente. Con el tiempo, esa afinidad se transformó en una relación sólida y natural. Hoy conviven y trabajan codo a codo en distintos proyectos vinculados al medioambiente.

A pesar de sus logros y del interés que despiertan como pareja, Liz y Máximo eligen mantener un perfil bajo. Prefieren la tranquilidad de su vida cotidiana y los momentos lejos del ruido mediático. No suelen aparecer en eventos ni dar notas sobre su vida privada; su prioridad es vivir con propósito y coherencia con sus valores.

Máximo, que hoy tiene 35 años, nació en Buenos Aires y desde muy joven mostró inquietud por comprender y mejorar el mundo que lo rodea. Aunque en un principio se inclinó por Filosofía e Historia en la Universidad del Salvador, su empatía por los seres vivos y la crisis ambiental global lo llevaron a cambiar de rumbo y estudiar Ciencias Ambientales. Su trayectoria académica incluye una Licenciatura en Ciencias Económicas (USAL) y una Maestría en Gestión Ambiental (ITBA).

En mayo de 2008, con apenas 17 años, organizó su primera manifestación frente al Congreso Nacional contra el uso de agrotóxicos, después de descubrir que tenía residuos de estos químicos en su sangre. “Hicimos la gran Greta (Thunberg), pero en ese entonces no nos dio bola nadie”, recuerda con humor.

Hoy es embajador global de la juventud en un programa de Naciones Unidas e integra el Comité Directivo de un Fondo para la Justicia Climática. Considera que lo académico es importante, pero que lo fundamental es pasar a la acción: “Importa prepararse, pero al final del día lo que cuenta es lo que hacés en la práctica”.

Así, mientras muchos hablan de cambiar el mundo, Máximo Mazzocco y Liz Solari intentan hacerlo realidad cada día, viviendo con sencillez, coherencia y un fuerte compromiso con el planeta que los une.

     

 

