La contundente conclusión de la OEA contra Nicolás Maduro por las elecciones en Venezuela

Embed

En el final del informe, la OEA dice: “Se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control y en el final declara: "Los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático".

La OEA rechaza el resultado de la elección en Venezuela

Los relatores de la OEA no hacen más que ratificaar todo lo que la prensa y la oposición detallan desde el domingo al momento del cierre de la votación y luego, la extraña manera en que se dio un resultado como "definitivo" que consagró ganador a Nicolás Maduro.

El documento dice en su primer página: "Más de seis horas después del cierre de la votación, el CNE realizó un único anuncio en conferencia deprensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador alcandidato oficialista". Es por eso, que ese mismo párrafo es concluyente en la condena de la Organización de Estados Americanos: "El CNE falsamente calificó estos datos como “irreversibles”. Las cifras publicadas en el canal oficial,revelaron, además, errores aritméticos".

No solo los califica como "falsos" sino que también alude a que la suma "oficial" de los votos de Maduro, González Urrutia y otros candidatos menores, superan el 100% de los votos, algo imposible.

La OEA aclara, que al contrario de lo que sucedió en la también fallida elección en que Evo Morales buscó ser reelecto, en Venezuela, sus veedores no fueron autorizados. Por lo tanto, no pudieron hacer la comprobación necesaria a la que acceden los enviados internacionales.

Sin embargo, habla de un sinnúmero de iregularidades - algunas muy obvias y contrarias al sistema democrático -que comenzaron incluso mucho antes del día electoral o del recuento y anuncio de un ganador.

Antes, incluso a la hora de elegir postulantes a la elección, se produjeron episodios de intimidación y persecución política. Corina Machado, por ejemplo fue proscripta por la justicia electoral y no pudo ser candidata.

También menciona ataques a la prensa y al derecho a la información. Varios periodistas de medios extranjeros fueron "deportados" cuando llegaron a Caracas para cubrir la elección.

Ya en el día de la elección se produjeron demoras prolongadas para abrir centros de votación. Luego, a la hora del recuento de votos, se negó el ingreso de "testigos" o fiscales de la oposición por medio del uso de la fuerza.

informe de la OEA sobre venezuela.jpg

Lo más grave para la OEA de una elección irregular

El informe detalla que en realidad todo parece ser parte de un plan preparado para que el resultado de la elección no pudiera ser otro del que se anunció - como ya contamos tantas veces - de manera intempestiva.

El Centro Nacional Electoral (CNE) nunca tuvo operativa su página para poder comprobar los datos "oficiales". A la oposición - como denunció Machado - no se le dejaron ver las actas de cada urna o al menos, proporcionarles copias con los resultados fidedignos de los cetros de votacion.

Sin prueba alguna, se habló de un supuesto hackeo que impidió contar con toda esa información clave para la confianza y transparencia de cualquier escrutinio. Y lo más grave de todo. El resultado tomado como "irreversible" no tiene punto de contacto con el resultado hecho con procedimientos científicos.

¿Fraude? Un resultado totalmente diferente en la elección

En la página 22 aparece un dato insolayable, no solo para la OEA. Sin duda para la comunidad internacional que sigue atentamente lo que sucede en Venezuela desde la madrugada del día lunes.

documento de la OEA.jpg Documento categórico: los datos del escrutinio no coinciden en absoluto con lo que se dijo oficialmente. (foto: OEA)

Se publica una tabla con múltiples resultados. Todos coincidentes. Encuestas y sondeos durante todo el proceso del sufragio. En cualquier caso que se tome, la relación siempre fue alrededor de más de 60% (casi el 70%) para González Urrutia y el 30% para Maduro. Al lado de cada dato se destaca que tanto el origen del dato, como la metodología es considerada válida por ser conocida.

En cambio, el resultado proclamado por el CNE dio 51,2% para Maduro y 44,2% para Urrutia. (Con una aclaración en rojo que dice que no se puede saber en base a qué datos llegaron a ese resultado.

Por lo que para la OEA, no hay manera de tomar como un proceso transparente y limpio la elección presidencial en Venezuela.

En su última página el informe concluye: Este informe contiene un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante esteproceso electoral en particular, pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela. La evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos."

Enseguida no duca en decir que el Centro Nacional Electoral esta al servicio del Poder Ejecutivo y no de la ciudadanía. Y termina: "En conclusión, dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE... los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático".