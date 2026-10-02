Revelaron quién sería el nuevo abogado de la denunciante de Joaquín Levinton: "Trabajó con Ana Rosenfeld"

Por su parte, la visitadora médica también comunicó esta novedad a través a través de un posteo en sus redes sociales. “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia ”, escribió.

Quién sería el nuevo abogado de la denunciante de Joaquín Levinton

En ese contexto, aunque decidió no brindar declaraciones públicas, la denunciante ya se mueve en busca de un nuevo abogado. Martín Candalaft reveló en DDM (América TV) el nombre que suena con fuerza para asumir su representación: Yamil Castro Bianchi.

“Trabajó con Ana Rosenfeld en otras causas, que ayer tuvo una comunicación con Paula a instancias de Rosenfeld. Ana es civilista, Yamil penal ”, explicó el periodista sobre el vínculo entre los abogados y el posible acercamiento con la denunciante.

Castro Bianchi es abogado especializado en Derecho Penal y cuenta con experiencia en distintas causas judiciales de alto perfil. Es egresado de la Universidad de Palermo y realizó estudios de posgrado vinculados al Derecho Penal. Además, está matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y cuenta con matrícula federal.

El abogado también tiene antecedentes de trabajo junto a Ana Rosenfeld, con quien intervino en diferentes cuestiones judiciales. Entre otros casos, representó a la reconocida abogada en la causa por injurias contra Yanina Latorre y también participó en una denuncia presentada por Rosenfeld luego de que una persona se hiciera pasar por su hijo. Su vínculo profesional con la letrada vuelve a aparecer ahora ante la posibilidad de que se haga cargo de la representación de Paula.

Castro Bianchi es, además, titular de su propio estudio jurídico, Castro Bianchi & Asociados, donde se desempeña principalmente en el ámbito del Derecho Penal. A lo largo de su trayectoria intervino en causas que tuvieron como protagonistas a distintas figuras públicas, entre ellas Diego Maradona.