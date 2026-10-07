Alarma en una escuela: una nena de primer grado llevó un arma en su mochila

Las autoridades investigan cómo accedió la menor al revólver. (Foto: gentileza El Zonda)

Hasta el momento, no se informó cómo la nena consiguió el arma ni si sabía que la llevaba entre sus pertenencias. Tampoco se conocieron detalles oficiales sobre las medidas adoptadas por las autoridades escolares después de detectar el objeto.

Los antecedentes que encendieron las alarmas en Córdoba

Entre fines de agosto y principios de septiembre se registraron al menos dos situaciones similares en establecimientos educativos de la provincia.

En una escuela ubicada en la zona norte de la capital cordobesa, las autoridades encontraron un revólver, municiones, un cuchillo y una manopla de acero que habían sido llevados al establecimiento por un grupo de estudiantes.

En otro episodio, un alumno de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al colegio con una réplica de arma de fuego y, según se informó entonces, amenazó a otros estudiantes.

El nuevo incidente, esta vez protagonizado por una alumna que cursa primer grado, generó preocupación entre padres, docentes y directivos y volvió a abrir el debate sobre las medidas de prevención dentro de los establecimientos educativos.