Alarma en una escuela: una nena de primer grado llevó un arma en su mochila

Una situación inesperada generó momentos de tensión en una escuela de Córdoba este miércoles por la mañana. Una nena de primer grado llegó al establecimiento con un arma dentro de su mochila, que fue descubierta entre sus pertenencias.
Las autoridades investigan cómo accedió la menor al revólver, que pertenecería a su madre policía. El episodio ocurrió en un colegio ubicado en el barrio Alberdi.
Una nena de primer grado fue a la escuela con un arma en la mochila. (Foto: archivo)
Una situación inesperada generó momentos de tensión en una escuela de Córdoba este miércoles por la mañana. Una nena de primer grado llegó al establecimiento con un arma dentro de su mochila, que fue descubierta entre sus pertenencias.
El episodio ocurrió en un colegio ubicado en el barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, y encendió las alarmas entre integrantes de la comunidad educativa. Tras detectar el arma, se activaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo había llegado hasta allí.
De acuerdo con las primeras versiones, la mamá de la alumna sería integrante de la Policía, aunque todavía se investiga de qué manera la menor tuvo acceso al arma y cómo terminó dentro de su mochila. Tampoco trascendió oficialmente si estaba cargada, según informó ElDoceTV.
El hallazgo generó preocupación debido a la corta edad de la estudiante y abrió una serie de interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
Hasta el momento, no se informó cómo la nena consiguió el arma ni si sabía que la llevaba entre sus pertenencias. Tampoco se conocieron detalles oficiales sobre las medidas adoptadas por las autoridades escolares después de detectar el objeto.
Entre fines de agosto y principios de septiembre se registraron al menos dos situaciones similares en establecimientos educativos de la provincia.
En una escuela ubicada en la zona norte de la capital cordobesa, las autoridades encontraron un revólver, municiones, un cuchillo y una manopla de acero que habían sido llevados al establecimiento por un grupo de estudiantes.
En otro episodio, un alumno de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al colegio con una réplica de arma de fuego y, según se informó entonces, amenazó a otros estudiantes.
El nuevo incidente, esta vez protagonizado por una alumna que cursa primer grado, generó preocupación entre padres, docentes y directivos y volvió a abrir el debate sobre las medidas de prevención dentro de los establecimientos educativos.