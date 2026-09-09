Se filtró un audio de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano: "Tengo miedo de no ganar".

"¿Se pueden pedir cosas? ¿Rara esta filtración, no? ¿Manotazo de ahogado? ¿Qué están queriendo instalar con esto?", se leyó en otro mensaje en X.

Del otro lado, también hubo defensas hacia la participante: "Lo dijo desde que entró, ganar o ganar nunca le importó el segundo puesto. Que ustedes se manejen con trampas y tengan el cul sucio no quiere decir que todos lo hagan"*, dijo una cuenta defensora de Sol. "Demuestra exactamente lo contrario a lo que quieren inculcar!! si estuvieran acomodada como dicen no estaría con miedo por la final!!! La piba lo dio todo y dejó TODO para poder ganar, la entiendo completamente…", sostuvo otro usuario.

Pero las quejas de la gente siguieron: "Esto es demasiado, me parece que ya es para denunciar, o no les da vergüenza, luego sale Santiago Del Moro ofendido a dar excusas y maltratar al público para justificar el acomodo. VERGÜENZA". "Todos los que vemos DGO lo escuchamos, esto es una vergüenza", opinó otro.

Habrá que ver si luego de esta filtración, Gran Hermano emite un comunicado o dan explicaciones en el programa.