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Se filtró un audio de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano: "Tengo miedo de no ganar"

En las últimas horas comenzó a circular un fragmento de la transmisión del canal 24 horas de Gran Hermano donde se escucha a Sol Abraham hablando con el psicólogo.

9 sept 2026, 18:19
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Se filtró un audio de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano: Tengo miedo de no ganar.

Se filtró un audio de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano: "Tengo miedo de no ganar".

Se filtró un audio de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano: Tengo miedo de no ganar.

Se filtró un audio de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano: "Tengo miedo de no ganar".

Las redes arden tras la filtración de un audio de la casa de Gran Hermano donde se escucha a Sol Abraham hablando con el psicólogo del reality de Telefe. Una charla que abrió polémica sobre supuestas preferencias con la participante, que es una de las cuatro finalistas del programa que está en su etapa final y en medio de las encuestas que no la dan como favorita.

Según muestra el video difundido en redes sociales, Sol habla con Juan, el psicólogo de GH, y le manifiesta su preocupación cuando le pregunta cómo está. "Bien, no tan bien. Estoy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una loser y salir segunda", dice Abraham en el audio.

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"Les pedí que si ven que no voy a ganar…", dice el audio y se corta dejando mucha incertidumbre sobre el presunto pedido que le habría hecho al médico, que claro está, tiene diálogo con la producción de Gran Hermano Generación Dorada.

Las reacciones en las redes tras la filtración del audio de Sol Abraham en el confesionario de Gran Hermano

Las opiniones no se hicieron esperar en las redes, generando un gran debate: "Visitas al confesionario. Pedidos, exigencias. Si pide semejante cosa, es señal que le cumplieron otras. Siempre pensé que la expulsión por extrañar a su hija fue un gran invento". "Esto lo habrán filtrado a propósito, para que la gente diga que no está acomodada…", expresó otra usuaria.

"¿Se pueden pedir cosas? ¿Rara esta filtración, no? ¿Manotazo de ahogado? ¿Qué están queriendo instalar con esto?", se leyó en otro mensaje en X.

Del otro lado, también hubo defensas hacia la participante: "Lo dijo desde que entró, ganar o ganar nunca le importó el segundo puesto. Que ustedes se manejen con trampas y tengan el cul sucio no quiere decir que todos lo hagan"*, dijo una cuenta defensora de Sol. "Demuestra exactamente lo contrario a lo que quieren inculcar!! si estuvieran acomodada como dicen no estaría con miedo por la final!!! La piba lo dio todo y dejó TODO para poder ganar, la entiendo completamente…", sostuvo otro usuario.

Pero las quejas de la gente siguieron: "Esto es demasiado, me parece que ya es para denunciar, o no les da vergüenza, luego sale Santiago Del Moro ofendido a dar excusas y maltratar al público para justificar el acomodo. VERGÜENZA". "Todos los que vemos DGO lo escuchamos, esto es una vergüenza", opinó otro.

Habrá que ver si luego de esta filtración, Gran Hermano emite un comunicado o dan explicaciones en el programa.

     

 

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