Nicole Neumann reveló la gran diferencia que tiene con Manu Urcera y sorprendió con su confesión: "A mí me cuesta..."

Esa facilidad de Urcera para relacionarse con los demás permite que Nicole afronte esos encuentros con mayor tranquilidad. La modelo reconoció que, en muchas ocasiones, la presencia de su pareja le permite evitar la incomodidad inicial y dejar que sea él quien tome la iniciativa para entablar conversaciones y generar un clima distendido.

Con sinceridad y algo de humor, Nicole resumió cuál es, para ella, la verdadera función de Manu cuando deben asistir juntos a un evento: “Casi que lo llevo para que rompa el hielo y lleve la conversación y que la noche sea amena".

Qué famoso actor habría hecho vivir un verdadero horror a Nicole Neumann durante su adolescencia

Nicole Neumann decidió revelar por primera vez en su programa de streaming Solo con Nikita un episodio que la marcó durante su adolescencia. La modelo recordó una situación de acoso que atravesó cuando tenía tan solo 15 años y que involucraba a un reconocido hombre de la televisión, quien por aquel entonces ya era un actor de mayor edad.

"Cortaban la escena y esta persona empezaba 'ay, qué ganas de verte desnuda en la cocina cocinando'. Yo tenía 15 años, tremendo", relató la modelo frente a sus compañeros de programa, quienes no ocultaron su indignación al conocer los detalles de lo ocurrido.

Durante la charla, Nicole fue consultada acerca de la posibilidad de haber realizado una denuncia contra el hombre en aquel momento. Sin embargo, explicó que el contexto de aquella época era muy diferente y que, por distintas razones, nunca llegó a avanzar con una acción concreta: "No, porque en ese momento no se hablaba de eso. Esta cosa del poder, de que es conocido. Nadie me iba a creer ni dar pelota, y como no se hablaba tanto de esto…".

La conductora también profundizó en el comportamiento que tuvo este hombre y contó que el hostigamiento no se limitaba a los momentos de grabación: "Ya fue… no sé si sigue vivo. Ya era un actor grande cuando estaba en esa situación. Era horrible, me dejaba mensajes en la contestadora". Al escuchar aquellas grabaciones, su madre decidió tomar cartas en el asunto y enfrentarlo directamente: "Ahí lo agarró mi mamá porque lo escuchó y le dijo 'flaco o la cortas o te denuncio'".

Al recordar aquel episodio desde la actualidad, Nicole también cuestionó la manera en que suelen avanzar este tipo de situaciones y señaló que, pese a los cambios sociales de los últimos años, todavía existen muchas dificultades para que estos casos tengan una respuesta rápida: "Hoy también tardan 100 años para todo, imaginate en esa época que era mucho más machirulesco todo".