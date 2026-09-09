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Nicole Neumann reveló la gran diferencia que tiene con Manu Urcera y sorprendió con su confesión: "A mí me cuesta..."

Nicole Neumann habló en su programa de streaming sobre la particular dinámica que mantiene con Manu Urcera y reveló una diferencia que los distingue.

9 sept 2026, 18:23
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Desde que decidieron casarse, Nicole Neumann y Manu Urcera construyeron una dinámica de pareja en la que las diferencias parecen funcionar, más que generar distancia. En diciembre de 2023, ambos celebraron su matrimonio y, desde entonces, atravesaron juntos distintas versiones y rumores que pusieron el foco sobre su relación.

Sin embargo, lejos de esas especulaciones, la modelo y el piloto continúan consolidando un vínculo en el que cada uno parece ocupar un lugar diferente y complementario. Esa particular dinámica quedó expuesta durante una de las últimas emisiones del programa de streaming Solo con Niki, cuando Nicole habló sobre la manera en que su marido la acompaña en eventos, reuniones y compromisos vinculados con su trabajo.

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La escena social, según contó, no representa el mismo desafío para ambos. Mientras Nicole suele mostrarse más reservada cuando llega a un encuentro en el que no conoce a los presentes, Urcera tiene una personalidad mucho más abierta y espontánea, algo que termina convirtiéndose en un verdadero apoyo para ella.

“Manu es muy buen compañero de eventos porque él socializa mucho y a mí me cuesta un poco más. Cuando me siento en una mesa donde no conozco a nadie, me cuesta charlar”, explicó Nikita al describir una de las características de su marido que más valora en este tipo de situaciones.

Esa facilidad de Urcera para relacionarse con los demás permite que Nicole afronte esos encuentros con mayor tranquilidad. La modelo reconoció que, en muchas ocasiones, la presencia de su pareja le permite evitar la incomodidad inicial y dejar que sea él quien tome la iniciativa para entablar conversaciones y generar un clima distendido.

Con sinceridad y algo de humor, Nicole resumió cuál es, para ella, la verdadera función de Manu cuando deben asistir juntos a un evento: “Casi que lo llevo para que rompa el hielo y lleve la conversación y que la noche sea amena".

Qué famoso actor habría hecho vivir un verdadero horror a Nicole Neumann durante su adolescencia

Nicole Neumann decidió revelar por primera vez en su programa de streaming Solo con Nikita un episodio que la marcó durante su adolescencia. La modelo recordó una situación de acoso que atravesó cuando tenía tan solo 15 años y que involucraba a un reconocido hombre de la televisión, quien por aquel entonces ya era un actor de mayor edad.

"Cortaban la escena y esta persona empezaba 'ay, qué ganas de verte desnuda en la cocina cocinando'. Yo tenía 15 años, tremendo", relató la modelo frente a sus compañeros de programa, quienes no ocultaron su indignación al conocer los detalles de lo ocurrido.

Durante la charla, Nicole fue consultada acerca de la posibilidad de haber realizado una denuncia contra el hombre en aquel momento. Sin embargo, explicó que el contexto de aquella época era muy diferente y que, por distintas razones, nunca llegó a avanzar con una acción concreta: "No, porque en ese momento no se hablaba de eso. Esta cosa del poder, de que es conocido. Nadie me iba a creer ni dar pelota, y como no se hablaba tanto de esto…".

La conductora también profundizó en el comportamiento que tuvo este hombre y contó que el hostigamiento no se limitaba a los momentos de grabación: "Ya fue… no sé si sigue vivo. Ya era un actor grande cuando estaba en esa situación. Era horrible, me dejaba mensajes en la contestadora". Al escuchar aquellas grabaciones, su madre decidió tomar cartas en el asunto y enfrentarlo directamente: "Ahí lo agarró mi mamá porque lo escuchó y le dijo 'flaco o la cortas o te denuncio'".

Al recordar aquel episodio desde la actualidad, Nicole también cuestionó la manera en que suelen avanzar este tipo de situaciones y señaló que, pese a los cambios sociales de los últimos años, todavía existen muchas dificultades para que estos casos tengan una respuesta rápida: "Hoy también tardan 100 años para todo, imaginate en esa época que era mucho más machirulesco todo".

     

 

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