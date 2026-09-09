Escandalosa separación de dos ex Gran Hermano: el durísimo posteo que hizo ella

Lejos de quedarse con los aspectos negativos de la relación, la joven destacó los buenos momentos que compartió junto a Iberó y le dedicó un mensaje afectuoso. “Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor”, expresó.

Además, decidió agradecer especialmente a las personas que la acompañan desde las redes sociales y que le brindaron apoyo durante este momento: “Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”.

Qué dijo Manuel de Gran Hermano

La publicación de Lola no pasó inadvertida para Manuel, quien no tardó en reaccionar públicamente. El ex participante dejó en claro que no coincidía con la manera en que ella había presentado el final del vínculo y cuestionó la necesidad de realizar un comunicado para contar la separación: “Sinceramente no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos una pareja formal, es decir, nunca llegamos a ser novios”.

Luego, Iberó confirmó por su cuenta que el vínculo amoroso había llegado a su fin y precisó cuánto tiempo habían estado juntos. “Quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola”, dijo, dejando en claro que la relación había durado apenas tres meses.

Más allá de las diferencias sobre cómo comunicar la noticia, el ex Gran Hermano aseguró que la decisión de separarse fue consensuada y que ambos acordaron mantener el vínculo desde otro lugar: “De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa”.

El romance comenzó durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Lo que empezó puertas adentro de la casa terminó convirtiéndose en un vínculo que ambos eligieron explorar una vez fuera del reality.

Con el final de sus respectivas participaciones, la historia continuó lejos de las cámaras. Manuel aguardó el regreso de Lola, quien había viajado por Europa durante sus vacaciones, y finalmente pudieron volver a encontrarse para darle continuidad al vínculo que habían construido dentro del programa.

A partir de entonces, comenzaron a mostrarse juntos en distintas ocasiones y compartieron varios momentos de su vida fuera de la casa. La relación despertó interés entre los seguidores del reality, que siguieron de cerca cada paso de la pareja y cómo evolucionaba su romance.