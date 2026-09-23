La drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

Por qué no habla Daniela Celis de la denuncia de Thiago Medina

Durante la charla, Fefe Bongiorno planteó cuál podría ser el motivo detrás de la decisión de Daniela Celis de mantenerse al margen. Para el panelista, el hecho de que Thiago Medina sea el padre de sus hijas sería determinante a la hora de hablar públicamente sobre el caso.

"Creo que Dani no habla por las hijas, porque es el padre de las nenas", sostuvo, al referirse al motivo que considera más contundente para entender el silencio de Celis.

En la misma línea, Nazarena Vélez puso el foco en el impacto emocional que podría tener para Daniela atravesar una situación de estas características y consideró que podría estar sufriendo especialmente por todo lo que implica la denuncia. "Creo que a Daniela le debe doler muchísimo", expresó la panelista durante el análisis.

"Le lleva la cabeza a lugares espantosos", resumió sobre el posible conflicto interno que podría atravesar Celis al encontrarse frente a una situación que involucra al padre de sus hijas.

De esta manera, en LAM analizaron el silencio de Daniela desde diferentes perspectivas y coincidieron en que su vínculo familiar con Medina constituye un elemento central para comprender por qué, hasta el momento, eligió no hacer declaraciones públicas.