A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Hermetismo

La drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

Daniela Celis tómo una contundente medida en medio de la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, luego de que Iara Agustina Ledesma, prima del ex Gran Hermano, ratificara la presentación judicial.

23 sept 2026, 22:57
La drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

La drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

La drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

La drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

Daniela Celis decidió mantenerse en silencio frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina y, desde que se conoció el caso, evitó referirse públicamente a la situación. Si bien la influencer ya no está en pareja con el ex Gran Hermano, ambos mantienen un vínculo por ser padres de Laia y Aimé.

Mientras Celis optó por no hablar del tema, Iara Agustina Ledesma, prima de Medina, ratificó la denuncia que había presentado meses atrás. En ese contexto, a dos meses de aquella presentación judicial, Pilar Smith volvió a comunicarse con Ledesma y contó en LAM (América TV) cómo continúa el proceso y cuáles serían los próximos pasos de la causa.

Leé también

El drama de Daniela Celis: le explotaron las gomas y temió por su vida

El drama de Daniela Celis: le explotaron las gomas y temió por su vida

"Ratificó la denuncia. Después de la declaración, el próximo paso será llamar a Thiago Medina a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga algún medio probatorio. Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027", dio a conocer Pilar en el ciclo que conduce Ángel de Brito. De esta manera, el avance de la causa estará sujeto a los tiempos y decisiones que adopte la Justicia.

Además, contó cómo se encuentra actualmente Ledesma después de haber ratificado su denuncia. La periodista volvió a hablar con ella para conocer cómo atravesó esta instancia del proceso y aseguró que la encontró más tranquila, considerando el contexto difícil que suele haber en las víctimas. "Hablé con ella y dice que está más aliviada. El tema de ratificar, a muchas víctimas les afecta, pero a otras las libera, les sacan un peso de encima", expresó.

Por qué no habla Daniela Celis de la denuncia de Thiago Medina

Durante la charla, Fefe Bongiorno planteó cuál podría ser el motivo detrás de la decisión de Daniela Celis de mantenerse al margen. Para el panelista, el hecho de que Thiago Medina sea el padre de sus hijas sería determinante a la hora de hablar públicamente sobre el caso.

"Creo que Dani no habla por las hijas, porque es el padre de las nenas", sostuvo, al referirse al motivo que considera más contundente para entender el silencio de Celis.

En la misma línea, Nazarena Vélez puso el foco en el impacto emocional que podría tener para Daniela atravesar una situación de estas características y consideró que podría estar sufriendo especialmente por todo lo que implica la denuncia. "Creo que a Daniela le debe doler muchísimo", expresó la panelista durante el análisis.

"Le lleva la cabeza a lugares espantosos", resumió sobre el posible conflicto interno que podría atravesar Celis al encontrarse frente a una situación que involucra al padre de sus hijas.

De esta manera, en LAM analizaron el silencio de Daniela desde diferentes perspectivas y coincidieron en que su vínculo familiar con Medina constituye un elemento central para comprender por qué, hasta el momento, eligió no hacer declaraciones públicas.

En pocas palabras

  • Silencio de Daniela: Daniela Celis evita hablar públicamente sobre la denuncia de abuso contra Thiago Medina.
  • Ratificación de la denuncia: La prima de Medina ratificó la presentación judicial, y se esperan nuevas medidas.
  • Vínculo familiar: El rol de Daniela como madre de las hijas de Medina es un factor clave en su silencio.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniela Celis Thiago Medina

Lo más visto