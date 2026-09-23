La coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que encendió las redes: "Yo hago ravioles, ella hace ravioles"

La coincidencia temporal no pasó inadvertida para los usuarios, que rápidamente relacionaron ambas imágenes y volvieron a instalar la discusión sobre las similitudes entre las dos mujeres, especialmente teniendo en cuenta el enfrentamiento que mantienen por Mauro Icardi.

A partir de las fotos, las redes sociales se llenaron de comentarios y comparaciones. Mientras algunos internautas interpretaron la situación como una simple coincidencia, otros aprovecharon la oportunidad para marcar las diferencias entre las protagonistas y hacer referencia a sus respectivas situaciones personales.

"Una trabajando y la otra encerrada en una casa que no le pertenece"; "Yo hago ravioles, ella hace ravioles"; "Una manifiesta laburar y la otra manifiesta casados con familia", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios al ver la comparación de las imágenes.

Cuál fue el feroz dardo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en pleno escándalo

El conflicto que desde hace aproximadamente cinco años protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvió a instalarse en el centro de la atención pública. En esta oportunidad, la empresaria tuvo una participación directa luego de que la ex Casi Ángeles realizara un contundente descargo en redes sociales por las críticas vinculadas con su apariencia física y por la situación relacionada con la licencia de conducir del futbolista. Frente a la repercusión que generó el tema, Wanda encontró una nueva oportunidad para utilizar sus redes y volver a generar contenido.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió en su perfil oficial de Instagram un video destinado a promocionar alimento para perros y gatos, en el que se mostró acompañada por sus mascotas. Aunque el objetivo inicial de la publicación era estrictamente comercial, el momento final del video terminó concentrando toda la atención y provocó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

Cuando la publicidad llegó a su fin, Wanda Nara comenzó a reírse y, apelando a un tono cargado de ironía, pronunció una frase que inmediatamente fue interpretada como una indirecta hacia una de sus exparejas: "Y sí, al final, mis perros y gatos comen mejor que mi ex".

La reacción de los usuarios fue prácticamente inmediata y la publicación comenzó a llenarse de comentarios. En medio de las distintas opiniones que aparecieron, una de sus seguidoras decidió hacer referencia a las relaciones anteriores de la empresaria y cuestionó la manera en la que, según su mirada, Wanda habría manejado el aspecto económico con sus exparejas. "Jajaja si, eso es muy cierto, porque a todos tus ex no les dejaste ni un peso", escribió la usuaria.

Wanda Nara no optó por ignorar aquella acusación y decidió responder públicamente al comentario. En su réplica, explicó cuál es su versión acerca del dinero que obtuvo durante sus distintas relaciones y aprovechó la ocasión para realizar una contundente observación sobre el desempeño de sus exparejas durante esos vínculos.

"Me llevé lo que les hice ganar, ni un peso más. No es mi culpa que sus mejores momentos fueran al lado mío", sentenció la mayor de las hermanas Nara.

La respuesta volvió a colocar a la empresaria en el foco de las conversaciones en redes sociales y mostró, una vez más, su disposición a responder ante las críticas que recibe públicamente. Lo que había comenzado como una publicación comercial relacionada con sus mascotas terminó convirtiéndose en un nuevo escenario para declaraciones personales a partir de los comentarios de sus seguidores.

Así, Wanda volvió a capitalizar la atención mediática que existe alrededor de su enfrentamiento con Icardi y las recientes repercusiones relacionadas con la China. Su último comentario se suma a una extensa serie de cruces y declaraciones que forman parte de la conflictiva historia con su exmarido, con quien comparte la crianza de sus dos hijas, Francesca e Isabella Icardi.