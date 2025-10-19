Fuerte denuncia contra Wanda Nara: de qué la acusan y cuál fue la respuesta de su abogada Ana Rosenfeld

Embed

Para conocer la postura de Wanda, el programa se comunicó con su abogada, Ana Rosenfeld, quien dio su versión de los hechos: “Todo esto está en la Justicia, no hay mediaciones, nosotros pedimos el cese inmediato de esta persona que está usando el nombre de la marcaa indebidamente, más allá de que haya hecho un registro, nosotros nos opusimos ni bien tomamos contacto con esto. Hay un abogado especialista en marcas que se está ocupando expresamente, con instrucciones de Wanda, porque realmente estamos frente a un intento de usurpación por parte de este señor del nombre Wanda”.

Ante esta declaración, los panelistas reaccionaron sorprendidos: “Ah, es al revés”. Rosenfeld profundizó sobre la práctica habitual de registrar nombres de figuras públicas: “Hay mucha gente que utiliza nombres de famosos, aprovecha, no hablo solamente de este señor en el caso de Wanda Nara, sino hay mucha gente que registra nombres y después las utiliza. En este caso particular estamos en juicio”.

Por último, la abogada cerró con una contundente aclaración: “Acabo de escuchar lo que dice él, que si le dan 350 mil dólares arregla. El señor este nunca comercializó el producto porque no tenía, no solamente ni canal de distribución ni fabricación, simplemente mandó a hacer una bolsa igual que la que tenía Wanda Cosmetics, que se vendía en los locales y en base a esa bolsita se creyó con un derecho para hacer este tipo de reclamo. Así que esperemos la decisión judicial. Cuando tengamos la sentencia, hablaré”.

¿De qué la acusan a Wanda Nara tras su visita al Parque Nacional Iguazú?

Hace unos días, en la previa del debut de la nueva edición de MasterChef Celebrity por Telefe, Wanda Nara decidió hacer una escapada al Parque Nacional Iguazú, ubicado en la provincia de Misiones. La conductora no viajó sola: estuvo acompañada por sus hijas y por Martín Migueles, su pareja actual, con quien mantiene un vínculo sentimental desde hace varios meses. Durante su estadía, recorrieron las pasarelas más emblemáticas del área protegida y disfrutaron de una breve visita antes de que Wanda retomara sus obligaciones profesionales en la ciudad de Buenos Aires.

No obstante, su paso por el parque no estuvo exento de controversia. Según se comentó en el programa Intrusos (América TV), la presencia de Wanda generó malestar tanto dentro del predio como en los medios. De acuerdo a lo informado, la empresaria habría accedido al parque en un horario no habilitado para el público y realizó el recorrido turístico sin compartir espacio con otros visitantes. Algunos testigos aseguraron que el lugar fue cerrado exclusivamente para ella y su entorno, lo que habría restringido el ingreso de otras personas durante ese tiempo.

Además de las quejas por el acceso exclusivo, surgieron denuncias relacionadas con el uso de recursos institucionales. Según trascendió, se habrían utilizado vehículos oficiales del Parque Nacional para movilizar a Wanda, sus hijas y Migueles por distintas zonas del predio. Esta situación provocó críticas por parte de quienes sostienen que ese tipo de transporte está reservado para el personal del parque o para casos de emergencia, y no para figuras públicas en actividades de ocio.

Hasta el momento, las autoridades del Parque Nacional Iguazú no emitieron ningún comunicado oficial que explique por qué se le habría brindado ese trato especial a la conductora de Telefe. Mientras tanto, el episodio generó una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su descontento y cuestionaron los privilegios que habría recibido Wanda durante su visita.