Mariela Prieto no aguantó más y amenazó al Turco García en Gran Hermano: qué pasará si no hay casamiento

"Hay un montón de cosas que hay que contemplar, si pueden venir o no. El año pasado se casó Brian con su mujer, ellos estaban fuera del certamen y ella nunca estuvo en la casa", le dijo el conductor.

A lo que ella preguntó: "¿Lo mío qué pasa entonces?". "Vos vestite de novia Mari mañana, esperá", la avisó Del Moro para que esté lista por las dudas.

Y luego contó que Luz Tito y Tato Algorta, quienes blanquearon el noviazgo hace unos días luego de varios meses de rumores, entrarán otra vez a la casa para la boda.

"Mañana (por el miércoles) tenemos casamiento, se van a casar. Para mí va a ser muy importante verlos a ellos porque estuvimos toda la temporada pasada diciendo: se gustan. Tato y Luz, chicos", aseguró el conductor.

Habrá que esperar para ver qué hace el Turco García ante el aviso de su pareja, quien está expectante por lo que suceda en esa noche especial en GH.

La noticia más feliz para Mariela Prieto y el Turco García

A través de un emotivo posteo en Instagram,Yamil García, hijo de Mariela Prieto y el Turco García, confirmó que será papá y enterneció a todos sus seguidores.

"Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas. Un nuevo amor está creciendo y felices de que ¡Vamos a ser papás!", precisó a pura felicidad sobre el primer bebé que espera con su pareja Antonela.

Y el joven futbolista agregó junto a un tierno video: "Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión. Te esperamos ". A lo que el Turco García comentó la publicación emocionado: "Vamos hijo".

Se trata del hijo del Turco García y Mariela Prieto, quie continúa en el reality y hasta el momento desconoce de la importante novedad de uno de sus seres queridos más amados que la convertirá en abuela.