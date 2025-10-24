Tras el rescate de Lowrdez Fernández y la detención de su pareja, Virginia Da Cunha rompió el silencio: qué dijo

En tanto, cerró su posteo agradeciéndole a sus otras compañeras de Bandana, con quienes se reencontró para regresar a los escenarios con el grupo musical con motivo de los 25 años de su creación: “Gracias Valeria y Lissa”.

Por su parte, Lissa Vera no dudó en repostear la historia virtual de Virginia luego de un día cargado de angustia y desesperación, en el que tomó la decisión de radicar su denuncia contra García Gómez y haber declarado públicamente que lo único que pretendía era ayudar a su amiga. Así como también aseguró que prefería a su amiga "enojada y viva, antes que feliz y muerta".

Bandana

En qué estado de salud fue rescatada por el SAME Lowrdez Fernández

Anoche, efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal del SAME, realizaron un operativo en un departamento de Palermo donde lograron rescatar a Lowrdez Fernández, quien se encontraba en una situación extremadamente delicada. De acuerdo con la información inicial, la integrante de Bandana presentaba síntomas compatibles con una sobredosis y no podía reaccionar por sus propios medios.

La intervención se produjo tras varias denuncias y llamados de alerta por parte de vecinos y allegados a la artista, preocupados por su paradero y las condiciones en las que permanecía. Una vez ubicada, los profesionales de emergencia le brindaron asistencia inmediata y dispusieron su traslado urgente a un hospital para recibir atención médica especializada.

“Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí”, relató Yanina Latorre en LAM (América TV), visiblemente impactada por la situación mientras leía los mensajes que llegaban en tiempo real a su celular.

Embed

La panelista, con acceso a información directa del entorno de la cantante, sumó datos que conmocionaron al estudio y a la audiencia. “Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada”, detalló con preocupación.

El caso generó una gran conmoción en el ambiente artístico y entre los seguidores de la artista, quienes habían manifestado su inquietud durante los últimos días por su ausencia en redes sociales y la falta de comunicación con sus seres queridos. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias exactas en las que Fernández fue hallada y el rol que tuvo su expareja, Leandro García Gómez, quien quedó bajo custodia policial.