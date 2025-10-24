A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN PRIMERA PERSONA

Tras el rescate de Lowrdez Fernández y la detención de su pareja, Virginia Da Cunha rompió el silencio: qué dijo

Luego de ser privada de su libertad por su pareja, Leandro García Gómez, Lowrdez Fernández fue rescatada y mientras era llevada al Hospital Fernández, su compañera de Bandana Virginia Da Cuhna se pronunció al respecto. Mirá.

24 oct 2025, 08:21
Tras el rescate de Lowrdez Fernández y la detención de su pareja, Virginia Da Cunha rompió el silencio: qué dijo
Tras el rescate de Lowrdez Fernández y la detención de su pareja, Virginia Da Cunha rompió el silencio: qué dijo

Tras el rescate de Lowrdez Fernández y la detención de su pareja, Virginia Da Cunha rompió el silencio: qué dijo

Después del dramático rescate de Lowrdez Fernández, quien estuvo retenida y privada de su libertad por su novio Leandro García Gómez, denunciado hace años ya por violencia física y psicológica, su compañera de Bandana Virginia Da Cuhna se expresó al respecto.

“No subí ni respondí nada respecto a Lowrdez hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, fue el escueto comunicada de la integrante de la banda pop, compañera de Lowrdez, desde que se formó el grupo musical a comienzos de los 2000 al ganar el reality televisivo Pop Stars.

Leé también

El fuerte mensaje Valeria Gastaldi tras el dramático rescate de Lowrdez Fernández: "Ni una más"

El fuerte mensaje Valeria Gastaldi tras el dramático rescate de Lowrdez Fernández: Ni una más

Este mensaje fue posteado por cantante y modelo a través de una Instagram Storie apenas unos minutos después de que su colega fuera rescatada por la policía, en medio de un operativo que recién pudo concretarse tras 12 horas de idas y vueltas de burocracia judicial, y de que García Gómez quedase detenido.

Virginia Da Cunha sobre Lowrdez Fernández

Preocupada por Lowrdez, y a pesar de su silencio hasta ese momento, Da Cuhna aseguró: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y de hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo. Te amamos Lowrdez”.

En tanto, cerró su posteo agradeciéndole a sus otras compañeras de Bandana, con quienes se reencontró para regresar a los escenarios con el grupo musical con motivo de los 25 años de su creación: “Gracias Valeria y Lissa”.

Por su parte, Lissa Vera no dudó en repostear la historia virtual de Virginia luego de un día cargado de angustia y desesperación, en el que tomó la decisión de radicar su denuncia contra García Gómez y haber declarado públicamente que lo único que pretendía era ayudar a su amiga. Así como también aseguró que prefería a su amiga "enojada y viva, antes que feliz y muerta".

Bandana

En qué estado de salud fue rescatada por el SAME Lowrdez Fernández

Anoche, efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal del SAME, realizaron un operativo en un departamento de Palermo donde lograron rescatar a Lowrdez Fernández, quien se encontraba en una situación extremadamente delicada. De acuerdo con la información inicial, la integrante de Bandana presentaba síntomas compatibles con una sobredosis y no podía reaccionar por sus propios medios.

La intervención se produjo tras varias denuncias y llamados de alerta por parte de vecinos y allegados a la artista, preocupados por su paradero y las condiciones en las que permanecía. Una vez ubicada, los profesionales de emergencia le brindaron asistencia inmediata y dispusieron su traslado urgente a un hospital para recibir atención médica especializada.

“Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí”, relató Yanina Latorre en LAM (América TV), visiblemente impactada por la situación mientras leía los mensajes que llegaban en tiempo real a su celular.

Embed

La panelista, con acceso a información directa del entorno de la cantante, sumó datos que conmocionaron al estudio y a la audiencia. “Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada”, detalló con preocupación.

El caso generó una gran conmoción en el ambiente artístico y entre los seguidores de la artista, quienes habían manifestado su inquietud durante los últimos días por su ausencia en redes sociales y la falta de comunicación con sus seres queridos. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias exactas en las que Fernández fue hallada y el rol que tuvo su expareja, Leandro García Gómez, quien quedó bajo custodia policial.

Lowrdez trasladada (2) (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lowrdez Fernández Virginia da Cunha Bandana

Lo más visto