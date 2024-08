El testimono de la abuela de Loan: interna confirmada, amenazas y el por qué de aquel fatídico almuerzo

Este detalle, aunque significativo, no fue la única revelación que Catalina compartió con la jueza. Según trascendidos, la abuela habría mencionado la existencia de tres nuevos personajes en la historia, uno de los cuales sería un norteamericano con un tatuaje distintivo. Estos hombres, según la abuela, la habrían amenazado para que apoyara la versión de un accidente fatal que, supuestamente, habría causado la muerte de Loan. Esta versión, que fue inicialmente difundida por Laudelina, la madre de Loan, había generado escepticismo entre los investigadores.

Catalina afirmó que la presión que recibió fue tan intensa que temió por su vida, motivo por el cual decidió vender sus tierras para evitar que sus hijos se apoderaran de ellas. En sus propias palabras, expresó que “tenía miedo de que mis hijos me quiten todo”.

Catalina, la abuela de Loan :"Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico" Catalina, la abuela de Loan Danilo Peña (Foto: archivo).

Una familia rota por las disputas

Además de Catalina, José Peña, el padre de Loan, también declaró ante la jueza esta semana. José no ocultó el conflicto que existe entre él y su hermana Laudelina, así como con el esposo de ella, Antonio Benítez. Durante su testimonio, José describió a su hermana y cuñado como personas "envidiosas", siempre deseosas de obtener más de lo que les corresponde. “Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto”, manifestó José con evidente resignación.

Las declaraciones de José y Catalina dejan en claro que el conflicto familiar no solo gira en torno a la desaparición de Loan, sino también a la posesión de las tierras que pertenecieron a Catalina. Un almuerzo familiar, que en su momento parecía ser una reunión ordinaria, habría sido el detonante de las tensiones. Según Catalina, ese almuerzo tenía como objetivo discutir la posesión de las tierras, una discusión que pronto se tornó en una disputa abierta.

En otro pasaje de su declaración, Catalina hizo una referencia alarmante: mencionó que, en tiempos anteriores, era común que personas llegaran desde Buenos Aires para comprar niños.