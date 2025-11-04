A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NO HAY VUELTA ATRÁS

La drástica medida judicial que complica al novio e Lowrdez Fernández

En A la tarde confirmaron que la Justicia tomó una firme determinación sobre la detención de Leando García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández.

4 nov 2025, 20:10
La drástica medida judicial que complica al novio e Lowrdes Fernández
La drástica medida judicial que complica al novio e Lowrdes Fernández

La drástica medida judicial que complica al novio e Lowrdes Fernández

En A la tarde (América TV) se reveló en exclusiva el documento judicial que llevó a la prisión preventiva de Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, y al embargo de sus bienes por 15 millones de pesos. El expediente, que cuenta con casi 40 páginas, reúne testimonios, pericias y detalles que describen la violencia que habría sufrido la integrante de Bandana durante su relación con él.

Según explicó la periodista Cora de Barbieri, el texto judicial reconstruye los hechos ocurridos el 1° de octubre, cuando Fernández y García Gómez mantuvieron una fuerte discusión en su departamento. En ese contexto, él le habría dado golpes de puño en la cabeza y el rostro, provocando que ella cayera al suelo. Allí continuó agrediéndola con patadas en las costillas, hasta que los gritos de auxilio alertaron a una vecina que llamó al 911.

Leé también

El documento que expone detalles del calvario que vivió Lowrdez Fernández

el documento que expone detalles del calvario que vivio lowrdez fernandez

De acuerdo con el documento, la policía llegó al lugar cerca de las 18 horas y ordenó a García Gómez que se retirara. Fernández, visiblemente afectada, logró luego comunicarse con una persona de su entorno para contar lo sucedido y denunciar que su pareja la había dejado sin llaves ni cargador de celular. Estos hechos fueron claves para que la Justicia dispusiera la detención preventiva del acusado, ante la evidencia de un contexto de violencia y control.

El informe también incluye la declaración de Lowrdez, quien negó haber sido víctima de agresiones, y la evaluación de los especialistas que intervinieron en el caso. Según esos peritos, las lesiones físicas, los silencios y las contradicciones de la artista coinciden con las conductas de una persona sometida y temerosa. De Barbieri destacó que esa interpretación fue determinante para que el juez considerara el riesgo procesal y ordenara la prisión preventiva.

Además, el expediente recoge los testimonios de amigas y allegados de la cantante, quienes relataron que García Gómez la mantenía aislada y la amenazaba constantemente. Para los periodistas del ciclo, la medida judicial representa un paso importante en la investigación y refleja la gravedad de los hechos que atravesó la artista, cuyo entorno había expresado preocupación por su seguridad semanas antes de la intervención policial.

Embed

¿Qué dijo Lowrdez Fernández de su pasado con las drogas?

Lowrdez Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la detención de su pareja, Leandro García Gómez, luego de la denuncia que realizó su madre, Mabel López, ante las autoridades.

La mujer acudió a la Policía porque llevaba varios días sin saber del paradero de su hija.

García Gómez aseguraba que Lowrdez estaba en la casa de una amiga. Sin embargo, cuando las autoridades irrumpieron en su departamento, encontraron a la artista en un estado alarmante. El novio de la integrante de Bandana fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad.

En 2023, durante una entrevista con Federico Popgold para su canal de YouTube PopgoldTV, Lowrdez habló abiertamente sobre dos temas importantes: su tormentosa relación con García Gómez —a quien había denunciado por violencia de género en 2022— y sus problemas con las drogas.

"Es la primera vez que me preguntan directamente. Yo probé de todo", reveló la artista en aquel reportaje.

Al profundizar sobre su vínculo con García Gómez, detalló: "La relación se tornó muy tóxica. Nosotros empezamos a salir y él venía con una depresión muy fuerte porque no podía ver a sus nenas. La relación se fue haciendo tóxica, tóxica, tóxica, hasta que llegamos a un nivel de abuso físico."

Lowrdez reconoció que se llevó una gran desilusión amorosa. "Fue la primera persona con la que yo soñé tener una familia. Fue un shock muy grande."

La integrante de Bandana confesó que esa desilusión la llevó a tocar fondo. "El consumo de alcohol no fue problemático hasta este último tiempo. Fue terrible. Inclusive lastimé a seres que quiero muchísimo. Me agarró un brote fuera de control. Me superó. Pasé Navidad internada porque tenía un dolor tan grande que agarré una botella de vodka y la tomé entera", señaló.

En la charla con Popgold, Lowrdez explicó que la ruptura con Leandro la dejó en un pozo profundo. "Había encontrado una persona con la que dije: ‘es acá, quiero formar una familia’, pero se me rompió el corazón y me la di en la pera con el alcohol. Hacía que me olvidara de lo que me estaba pasando. Hice lo que pude", finalizó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lowrdez Fernández

Lo más visto