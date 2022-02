Acuerdo con el FMI: incertidumbre y silencio de radio resaltan en la interna del Gobierno

Cerca de uno de los principales ministros con despacho en la Casa Rosada este lunes admitieron a A24.com que el clima está muy caldeado. De hecho tanto desde el entorno presidencial como del líder de La Cámpora coincidieron en una sola cosa: “No hacer comentarios ni en on ni en off the récord” sobre cómo sigue la relación entre la Casa Rosada y el sector del kirchnerismo que representan Máximo y Cristina Fernández de Kirchner.