En declaraciones radiales, el ex funcionario nacional consideró que "es tristísimo que La Cámpora termine votando con el PRO" en contra del acuerdo con el organismo de crédito multilateral. En ese sentido, profundizó: "La Cámpora tiene mucha mayor responsabilidad. Es mandarlo a una situación de enorme debilidad política a Alberto".

Según D’Elía, el convenio del Gobierno con el FMI plantea un escenario donde “no hay ajuste, no hay reformas, en un año donde vamos a tener 100 mil millones de dólares de exportaciones”.

"Lo que no puede hacer Cristina (Kirchner), a quien respeto y valoro, lo que le pido es que no Delarruicemos a Alberto (Fernández)", lanzó D´Elía, en alusión al ex presidente Fernando De la Rúa.

Por otra parte, el líder de MILES consideró que una de las claves para poder cumplir con la reducción del déficit que plantea el acuerdo con el FMI es "tener bien aplicado AFIP, el Puerto y la Aduana" y explicó su planteo: "Sólo el sector agroexportador evade 30 mil millones de dólares por año".

Aníbal Fernández criticó a los dirigentes del Frente de Todos

En ese marco, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández envió un contundente mensaje a los dirigentes del Frente de Todos que cuestionan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Si quieren hacerle daño al Presidente, sáquense la careta y díganlo de frente", cruzó el ministro de cara al sector kirchnerista más duro, encabezado por Máximo Kirchner.

Asimismo, el ministro enfatizó: “¿Cómo resuelven ese tema? Van a decir que seguirían con la causa (contra Mauricio Macri) ¿Le vas a ir a contar al Fondo que tenés una causa y que vas a esperar que se resuelva para seguir?. Hay que ponerse serio y razonar que hay que garparlo”. "¿No te gustó? Bueno, Comete el sapo que te corresponda, pero andá a votar. Para eso te eligieron", continuó Fernández en declaraciones televisivas de cara a la interna del oficialismo.

Para el titular de seguridad, el Congreso contará con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para conquistar la media sanción del proyecto, y destacó que "no hay que temerle a los debates internos, sino que hay que fomentarlos". También, elogió la tarea del ministro de Economía, Martín Guzmán, y calificó de "excelente" la exposición del funcionario en la reunión de comisiones del lunes en la que explicó detalles del proyecto.

"Estoy confiado en que la votación va a salir bien", señaló exjefe de gabinete, y agregó: "No están dadas las condiciones para salir de esto sin él (Martín Guzmán)". En línea con las críticas al kirchnerismo más duro, el ministro de Seguridad de la Nación confesó que conoce compañeros de frente que buscan convencer a otros para que se opongan al acuerdo con el FMI.